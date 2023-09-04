Российские дроны упали в Румынии. ГПСУ сообщила коллегам, ответа пока нет – спикер

Двое российских дронов-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии во время массированной атаки оккупантов в ночь на 4 сентября. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Сегодня ночью во время массированной атаки России ударными дронами российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это произошло в районе Измаильского порта. Пограничные наряды, которые несли службу на том направлении, фиксировали детонацию двух вражеских БПЛА на румынской стороне", – сообщил он.

Украинские пограничники по определенным каналам связи проинформировали румынских коллег о фиксации двух детонирований российских дронов на территории Румынии, отметил Демченко.

"Также предложено предоставить возможную информацию относительно данных случаев. В настоящее время ответ от румынской стороны еще не поступал", – сказал он.

Утром представитель МИД сообщил, что ночью 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии".

Румынское Министерство обороны заявило: несмотря на падение и взрыв по меньшей мере одного российского дрона-камикадзе Shahed-136 на территории страны, это "не представляло никакой прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии".

2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят какие-то новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления соглашения по вывозу зерна из Украины.

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