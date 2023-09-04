МИД: Ночью российские дроны Shahed-136 взорвались в Румынии – стране НАТО

Ночью 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Такую информацию МИД предоставила Государственная пограничная служба Украины.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", – написал Николенко, вероятно, имея в виду дроновый террор.

Военные дроны Shahed-136/"Герань-2" долетели ночью 4 сентября с Кубани до дельты Дуная: российские террористы предприняли очередную атаку на украинские портовые города Измаил, Рени и другие населенные пункты.

Исходя из таких реалий, в МИД призвали партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны.

"А также боевой авиацией, что усилит защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", – подытожил дипломат.

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3 сентября, после прошлой атаки на дунайские украинские порты, Минобороны Румынии написало, что такие действия россиян "являются необоснованными и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права", а ведомство "в режиме реального времени отслеживают ситуацию".

"Применяемые Российской Федерацией средства атаки ни в коем случае не породили прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", – подчеркнули в Бухаресте.

Реакции румынских властей на новые сообщения о попадании "шахедов" по территории страны пока нет.

LIGA.net направила запрос в ГПСУ насчет ситуации, о которой написал Николенко.

После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.

После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов.

2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины.

По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.

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