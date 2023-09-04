МИД: Ночью российские дроны Shahed-136 взорвались в Румынии – стране НАТО
Ночью 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Такую информацию МИД предоставила Государственная пограничная служба Украины.
"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", – написал Николенко, вероятно, имея в виду дроновый террор.
Военные дроны Shahed-136/"Герань-2" долетели ночью 4 сентября с Кубани до дельты Дуная: российские террористы предприняли очередную атаку на украинские портовые города Измаил, Рени и другие населенные пункты.
Исходя из таких реалий, в МИД призвали партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны.
"А также боевой авиацией, что усилит защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", – подытожил дипломат.
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3 сентября, после прошлой атаки на дунайские украинские порты, Минобороны Румынии написало, что такие действия россиян "являются необоснованными и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права", а ведомство "в режиме реального времени отслеживают ситуацию".
"Применяемые Российской Федерацией средства атаки ни в коем случае не породили прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", – подчеркнули в Бухаресте.
Реакции румынских властей на новые сообщения о попадании "шахедов" по территории страны пока нет.
LIGA.net направила запрос в ГПСУ насчет ситуации, о которой написал Николенко.
- После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.
- После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов.
- 2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины.
- По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
- Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.
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