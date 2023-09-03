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Российские дроны летят около Румынии – работает авиация и другая ПВО. Взрывы на Дунае

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 01:48
Российские дроны летят около Румынии – работает авиация и другая ПВО. Взрывы на Дунае - Фото
Иллюстративное фото: орудие "охотников на шахедов"

Несколько групп дронов-камикадзе Shahed-136 ("Герань-2") были запущены российскими террористами поздно вечером 2 сентября с Кубани и из оккупированного Крыма. После первого часа ночи некоторые из них, которые не "отработала" противовоздушная оборона ВСУ над Черным морем, долетели до дельты Дуная и направились в сторону украинских портов Измаил и Рени. В районе слышат работу ПВО.

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По данным мониторинга Воздушных сил, несколько групп (группой считается количество от двух и больше) беспилотников оккупанты запустили с аэродрома под Приморско-Ахтарском в РФ и крымского полигона "Чауда".

К 01:20-01:30 ночи в районе дельты Дуная местные жители услышали работу авиации и других компонентов ПВО, гремят взрывы.

Новость дополняется...

Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.

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Євген Пилипенко
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