Российские дроны летят около Румынии – работает авиация и другая ПВО. Взрывы на Дунае

Несколько групп дронов-камикадзе Shahed-136 ("Герань-2") были запущены российскими террористами поздно вечером 2 сентября с Кубани и из оккупированного Крыма. После первого часа ночи некоторые из них, которые не "отработала" противовоздушная оборона ВСУ над Черным морем, долетели до дельты Дуная и направились в сторону украинских портов Измаил и Рени. В районе слышат работу ПВО.

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По данным мониторинга Воздушных сил, несколько групп (группой считается количество от двух и больше) беспилотников оккупанты запустили с аэродрома под Приморско-Ахтарском в РФ и крымского полигона "Чауда".

К 01:20-01:30 ночи в районе дельты Дуная местные жители услышали работу авиации и других компонентов ПВО, гремят взрывы.

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Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.

С 29 на 30 августа 2023 года произошла самая разрушительная атака на тылы России: горели самолеты в Пскове, был прилет по в/ч ГРУ и заводу микроэлектроники.

На авиабазу в Пскове напали с территории России, заявил глава ГУР Буданов и показал фото с тепловизора.

По словам начальника ГУР, президент Кучма оставил Украине 10 самолетов Ту-22М3, но после смены власти их сразу порезали.

Вчера, 2 сентября, силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6.

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