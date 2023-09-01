Кучма оставил Украине 10 самолетов Ту-22М3. После смены власти их сразу порезали – Буданов
В свое время, когда Украина распиливала на металлолом и отдавала россиянам стратегические ракетоносцы, тогдашний президент Леонид Кучма все-таки оставил на вооружении 10 бомбардировщиков Ту-22М3 и ракеты к ним. Но и эти "тушки" также уничтожили вскоре после прихода к власти Виктора Ющенко, напомнил в интервью Наталье Мосейчук на канале 1+1 начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Кучма – второй президент Украины, проработал на посту два срока подряд, с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года.
По мнению главы ГУР, главное, чего не хватало Украине с 1991 года, – это общенациональной стратегии, в том числе в сфере безопасности.
Буданов напомнил, что часть бомбардировщиков и ракет, которыми Россия бьет по Украине сейчас, – те, которые Украина сама ей отдала в качестве оплаты за газ.
"Я уже не упоминаю ядерное оружие, которым нас сейчас и пугают. Интересный факт: в Украине было около 70 штук Ту-22 всех модификаций, из них половина были в новейшей на то время модификации М3, – как раз той, которая часто по нам бьет ракетами Х-22. Мы в итоге свои порезали, Ту-95 и Ту-160 отдали РФ, ракеты Х-55 тоже отдали. Х-22, кстати, кажется, тоже отдали. А остальные уничтожили у нас, утилизировали за бесценок", – продолжил глава разведки.
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Учитывая все это, добавил он, "есть интересный момент: как бы там ни было, а Кучма оставил тогда десять самолетов Ту-22М3, новейших дальних бомбардировщиков, и значительное количество вооружения к ним".
"Сказал: "Ну, 10 штук – это же в принципе немного по сравнению с 70, но этого абсолютно достаточно, чтобы гарантировать безопасность. Потому что это серьезное, мощное оружие с дальним вооружением, которое обеспечит нам безопасность". И после смены власти почти сразу же эти 10 самолетов были уничтожены", – подчеркнул Буданов.
Исходя из одного этого примера, "кому и какие" следует предъявлять претензии, задал Буданов вопрос: "Тому, кто уничтожил 70, или тому, кто последние 10?"
"Или тому, кто вообще отказался от всего? Или, может, самому себе, что не сделали что-то лучше за это время? Риторические абсолютно вопросы", – подытожил начальник военной разведки.
- Зам Буданова Скибицкий так говорил о передаче России самолетов и ракет: "Лучше бы мы отдали их США".
- 31 августа 2023 года Украина показала видео испытаний новой украинской ракеты. Секретарь СНБО Данилов заявил, что у оккупантов "скоро будет пылать".
- Ранее The Times написала, что ЦРУ якобы сдерживало Буданова от атак против России, на что глава ГУР ответил, процитировав доктора Ватсона.
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