Данилов заявил, что новая украинская ракета уже применяется. Обещает: Скоро будет "пылать"
01.09.2023, 09:29
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что новая украинская ракета уже применяется в войне против российских оккупантов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, периодически россияне уже чувствуют новое вооружение украинского производства.
"Оно применяется только по военным объектам. Что касается ракетной программы, то она разрабатывалась еще с 2020 года. Это очень сложный процесс и сложная техника, работают большие коллективы. Мы имеем результат", — сказал Данилов.
Он отметил, что в ближайшее время у россиян будет "пылать в прямом смысле этого слова".
"Производство идет, занимаются предприятия", — подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее портал War Zone сообщил, что Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России.
СПРАВКА. Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный украинским КБ "Луч". Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.
13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.
13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.
- 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
- Днем 31 августа Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.
- Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.
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