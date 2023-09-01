Данилов заявил, что новая украинская ракета уже применяется. Обещает: Скоро будет "пылать"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что новая украинская ракета уже применяется в войне против российских оккупантов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, периодически россияне уже чувствуют новое вооружение украинского производства.

"Оно применяется только по военным объектам. Что касается ракетной программы, то она разрабатывалась еще с 2020 года. Это очень сложный процесс и сложная техника, работают большие коллективы. Мы имеем результат", — сказал Данилов.

Он отметил, что в ближайшее время у россиян будет "пылать в прямом смысле этого слова".

"Производство идет, занимаются предприятия", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее портал War Zone сообщил , что Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России.

Днем 31 августа Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.

Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

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