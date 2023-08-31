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Успешное применение украинского дальнобойного оружия: цель поражена за 700 км – Зеленский

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31.08.2023, 13:49
Успешное применение украинского дальнобойного оружия: цель поражена за 700 км – Зеленский - Фото
Фото - Офис президента

Дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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Президент сообщил о проведении очередного селекторного совещания, на котором министерство стратегической промышленности отчиталось об успешном применении дальнобойного украинского оружия по цели на расстоянии 700 км. 

"Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!" – написал Зеленский. 

Президент не уточнил, о поражении какой именно цели и каким именно оружием идет речь. 

Позавчера, 29 августа, состоялась самая массированная с начала войны атака по целям на территории России. В Пскове на военном аэродроме "Кресты" и Черёхинской военной базе произошли взрывы из-за налета дронов-камикадзе, подтверждено повреждение четырех самолетов. Взрывы прогремели также в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Орловской, Липецкой и Калужской областях, в Рязани и других местах.  

  • 30 августа в медиа появились предположения, что Украина модернизирует ракеты "Нептун", которые теперь смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России. 

Читайте также: Нептуны, Стугны, Корсары. Президент рассказал, какое оружие производит Украина

Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвойнадальнобойное оружие
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