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Нептуны, Стугны, Корсары. Президент рассказал, какое оружие производит Украина

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 22:15
Нептуны, Стугны, Корсары. Президент рассказал, какое оружие производит Украина - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Сейчас Украина производит даже то оружие, которого никогда не выпускала, а общее количество производимой техники в десятки раз превышает цифры, которые были до войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук.

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"Мы выпускаем Нептуны, Стугны, Корсары. Мы выпускаем такое количество Стугн и Корсаров, не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы делаем", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина начала производить оружие НАТОвского образца, "которого никогда не было и не должно быть в стране".

"У нас есть отечественная артиллерия 155-калибра на поле боя. У нас есть системное производство. Этого пока мало для фронта, но это в разы больше, чем было", – сказал президент.

Зеленский добавил, что кроме ракет и снарядов, в Украине также производится большое количество дронов.

"Все, что в Украине производится, я все проверяю. Знают и военные, и Минобороны, что я проверяю на каждой Ставке. Разведка постоянно поднимает мне контракты, и если мы что-то не выполняем, если мы от чего-то отказались, то я задаю этот вопрос и все подписывается, все заказывается", – сказал президент.

Президент пояснил, что его задача, чтобы Украина могла все, что возможно, производить самостоятельно.

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Наталья Медведева
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