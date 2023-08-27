Нептуни, Стугни, Корсари. Президент розповів, яку зброю виробляє Україна

Зараз Україна виробляє навіть ту зброю, яку ніколи не випускала, а загальна кількість техніки, що виробляється, в десятки разів перевищує цифри, які були до війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Ми випускаємо Нептуни, Стугни, Корсари. Ми випускаємо таку кількість "Стугн" і "Корсарів", не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше, ніж до війни, це просто колосальні цифри. Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна почала виробляти зброю НАТОвського зразка, "якого ніколи не було і не повинно бути в країні".

"У нас є вітчизняна артилерія 155-калібру на полі бою. У нас системне виробництво. Цього поки що мало для фронту, але це в рази більше, ніж було", – сказав президент.

Зеленський додав, що окрім ракет та снарядів, в Україні також виробляється велика кількість дронів.

"Все, що в Україні виробляється, я все перевіряю. Знають і військові, і Міноборони, що я перевіряю на кожній Ставці. Розвідка постійно підіймає мені контракти, і якщо ми щось не виконуємо, якщо ми від чогось відмовилися, то я ставлю це питання і все підписується, все замовляється", – сказав президент.

Президент пояснив, що його завдання, щоб Україна могла все, що можливо, робити самостійно.

10 липня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір відкрити завод зброї в Україні не пізніше середини осені 2023 року.

22 серпня стало відомо, що українська компанія налагодила спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм із двома країнами-членами НАТО.

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