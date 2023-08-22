Українці налагодили спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами-членами НАТО – фото
22.08.2023, 20:05
Фото: facebook/ukrainianarmor
Українська компанія налагодила спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм з двома країнами-членами НАТО. Про це повідомляє у Facebook Українська Бронетехніка.
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Як зазначається, Сили оборони вже одержують тисячі нових мінометних мін, які були зроблені Українською Бронетехнікою спільно з компаніями двох країн-членів НАТО.
"120-мм міномет на сьогодні є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї української армії. 120-мм міни ефективно вражають ворожу живу силу та техніку, знищують укриття, вогневі позиції", – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що міни виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.
- 10 липня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір відкрити завод зброї в Україні не пізніше середини осені 2023 року.
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