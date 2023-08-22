Українці налагодили спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами-членами НАТО – фото

Українська компанія налагодила спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм з двома країнами-членами НАТО. Про це повідомляє у Facebook Українська Бронетехніка.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, Сили оборони вже одержують тисячі нових мінометних мін, які були зроблені Українською Бронетехнікою спільно з компаніями двох країн-членів НАТО.

"120-мм міномет на сьогодні є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї української армії. 120-мм міни ефективно вражають ворожу живу силу та техніку, знищують укриття, вогневі позиції", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що міни виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.

10 липня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір відкрити завод зброї в Україні не пізніше середини осені 2023 року.

Читайте також: Укроборонпром піднявся на 24 позиції у рейтингу світових виробників зброї

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.