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Українці налагодили спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами-членами НАТО – фото

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 20:05
Українці налагодили спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами-членами НАТО – фото - Фото
Фото: facebook/ukrainianarmor

Українська компанія налагодила спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм з двома країнами-членами НАТО. Про це повідомляє у Facebook Українська Бронетехніка.

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Як зазначається, Сили оборони вже одержують тисячі нових мінометних мін, які були зроблені Українською Бронетехнікою спільно з компаніями двох країн-членів НАТО.

"120-мм міномет на сьогодні є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї української армії. 120-мм міни ефективно вражають ворожу живу силу та техніку, знищують укриття, вогневі позиції", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що міни виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.

Українці налагодили спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами-членами НАТО – фото

Українці налагодили спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами-членами НАТО – фото

Українці налагодили спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами-членами НАТО – фото

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Наталія Медведєва
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