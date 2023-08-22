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Украинцы наладили совместное производство 120-мм мин с двумя странами-членами НАТО – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 20:05
Украинцы наладили совместное производство 120-мм мин с двумя странами-членами НАТО – фото - Фото
Фото: facebook/ukrainianarmor

Украинская компания наладила совместное производство минометных мин калибра 120 мм с двумя странами-членами НАТО. Об этом сообщает в Facebook Украинская Бронетехника.

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Как отмечается, Силы обороны уже получают тысячи новых минометных мин, которые были произведены Украинской Бронетехникой совместно с компаниями двух стран-членов НАТО.

"120 мм миномет на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120 мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что мины производятся по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО.

Украинцы наладили совместное производство 120-мм мин с двумя странами-членами НАТО – фото

Украинцы наладили совместное производство 120-мм мин с двумя странами-членами НАТО – фото

Украинцы наладили совместное производство 120-мм мин с двумя странами-членами НАТО – фото

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Наталья Медведева
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