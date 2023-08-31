Успішне застосування української далекобійної зброї: ціль уражена за 700 км – Зеленський﻿

Далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

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Президент повідомив про проведення чергової селекторної наради, на якій міністерство стратегічної промисловості звітувало про успішне застосування далекобійної української зброї по цілі на відстані 700 км.

"Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" – написав Зеленський.

Президент не уточнив, про ураження якої саме цілі і якою саме зброєю йдеться.

Позавчора, 29 серпня, відбулася наймасовіша з початку війни атака по цілях на території Росії. У Пскові на військовому аеродромі "Хрести" та Черьохінській військовій базі сталися вибухи через наліт дронів-камікадзе, підтверджено пошкодження чотирьох літаків. Вибухи пролунали також у Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули у Московській, Орловській, Липецькій та Калузької областях, у Рязані та інших місцях.

30 серпня у медіа з'явилися припущення, що Україна модернізує ракети "Нептун", які тепер зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.

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