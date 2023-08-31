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"Ждет Севастополь, ждет Камчатка". Данилов показал видео испытаний новой украинской ракеты видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 16:08
Снимок экрана 2023-08-31 в 16.01.51
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов показал испытания новой украинской ракеты. Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

По его словам, ракетная программа президента Владимира Зеленского показывает себя в действии.
Он отметил, что испытания ракеты прошли успешно, а применение было эффективным. 
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт", — написал Данилов, цитируя песню "Там за туманами" российской группы "Любэ", которая считается "любимой группой" диктатора Владимира Путина и в своем творчестве романтизирует агрессивные войны РФ. 
Ранее портал War Zone сообщил, что Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России.

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СПРАВКА. Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный украинским КБ "Луч". Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.

13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.
  • 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
  • 26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно".

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Дмитрий Гриниченко
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