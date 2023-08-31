RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка". Данілов показав відео випробувань нової української ракети видео

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 16:08
Снимок экрана 2023-08-31 в 16.01.51
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав випробування нової української ракети. Відповідне відео він опублікував у Twitter.

За його словами, ракетна програма президента Володимира Зеленського показує себе в дії.

Він зазначив, що випробування ракети пройшли успішно, а застосування було ефективним.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт", — написав Данiлов, цитуючи пісню "Там за туманами" російського гурту "Любе", який вважається "улюбленим гуртом" диктатора Володимира Путіна і у своїй творчості романтизує агресивні війни РФ.

Раніше портал War Zone повідомив, що Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.

Читайте також: Купки попелу. З'явився супутниковий знімок спаленої С-400 "Тріумф" у Криму – фото

ДОВІДКА. Ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ "Луч". Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" були передані ВМС.

13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" уразили крейсер "Москва": російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.
  • 24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".
  • 26 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що С-400 "Тріумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно".

Читайте також: Тріумф розвідки. У Криму знищили С-400 з окупантами: відео розльоту ракет зняв дрон ГУР

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаолексій даніловракетаоборонка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 