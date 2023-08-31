Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав випробування нової української ракети. Відповідне відео він опублікував у Twitter.

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За його словами, ракетна програма президента Володимира Зеленського показує себе в дії.

Він зазначив, що випробування ракети пройшли успішно, а застосування було ефективним.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт", — написав Данiлов, цитуючи пісню "Там за туманами" російського гурту "Любе", який вважається "улюбленим гуртом" диктатора Володимира Путіна і у своїй творчості романтизує агресивні війни РФ.

Раніше портал War Zone повідомив, що Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.

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24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

26 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що С-400 "Тріумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно".

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