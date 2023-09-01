Данілов заявив, що нова українська ракета вже застосовується. Обіцяє: Скоро "палатиме"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що нова українська ракета вже застосовується у війні проти російських окупантів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, періодично росіяни вже відчувають нове озброєння українського виробництва.

"Воно застосовується лише по військових об'єктах. Щодо ракетної програми, то вона розроблялася ще з 2020 року. Це дуже складний процес і складна техніка, працюють великі колективи. Ми маємо результат", — сказав Данілов.

Він зазначив, що найближчим часом у росіян "палатиме у прямому розумінні цього слова".

"Виробництво йде, займаються підприємства", — наголосив секретар РНБО.

Раніше портал War Zone повідомив, що Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.

24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

Вдень 31 серпня Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.

Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

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