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Данілов заявив, що нова українська ракета вже застосовується. Обіцяє: Скоро "палатиме"

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 09:29
Данілов заявив, що нова українська ракета вже застосовується. Обіцяє: Скоро
Олексій Данілов (Фото: скриншот із відео)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що нова українська ракета вже застосовується у війні проти російських окупантів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, періодично росіяни вже відчувають нове озброєння українського виробництва.

"Воно застосовується лише по військових об'єктах. Щодо ракетної програми, то вона розроблялася ще з 2020 року. Це дуже складний процес і складна техніка, працюють великі колективи. Ми маємо результат", — сказав Данілов.

Він зазначив, що найближчим часом у росіян "палатиме у прямому розумінні цього слова".

"Виробництво йде, займаються підприємства", — наголосив секретар РНБО.

Раніше портал War Zone повідомив, що Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.

ДОВІДКА. Ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ "Луч". Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" були передані ВМС.

13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" уразили крейсер "Москва": російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.
  • 24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".
  • Вдень 31 серпня Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.
  • Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

Читайте також: Данілов про удар по "Тріумфу" в Криму: Це наша нова ракета, показала себе бездоганно

Дмитро Гриниченко
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