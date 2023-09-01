Кучма залишив Україні 10 бомбардувальників Ту-22М3. Після зміни влади їх одразу порізали – Буданов

Свого часу, коли Україна розпилювала на брухт та віддавала росіянам стратегічні ракетоносці, тодішній президент Леонід Кучма все ж залишив на озброєнні 10 бомбардувальників Ту-22М3 та ракети до них. Але й ці "тушки" також знищили невдовзі після приходу до влади Віктора Ющенка, нагадав в інтерв'ю Наталії Мосійчук на каналі 1+1 начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Кучма – другий президент України, пропрацював на посаді два терміни поспіль, з 19 липня 1994 року до 23 січня 2005 року.

На думку глави ГУР, головне, чого не вистачало Україні з 1991 року, – це загальнонаціональної стратегії, зокрема у сфері безпеки.

Буданов нагадав, що частина бомбардувальників і ракет, якими Росія б'є по Україні зараз, – ті, які Україна сама їй віддала як оплату за газ.

"Я вже не згадую ядерну зброю, якою нас зараз і лякають. Цікавий факт: в Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій, з них половина були в новітній на той час модифікації М3, – саме тій, яка часто по нас б'є ракетами Х-22. Ми в результаті свої порізали, Ту-95 і Ту-160 повіддавали РФ, ракети Х-55 теж повіддавали. Х-22, до речі, здається, теж віддали", – продовжив глава розвідки.

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З огляду на все це, додав він, "є цікавий момент: хоч би як там було, а Кучма залишив тоді десять літаків Ту-22М3, новітніх далеких бомбардувальників, і значну кількість озброєння до них".

"Сказав: "Ну, 10 штук – це ж в принципі небагато, порівнюючи з 70, але цього абсолютно достатньо, щоб гарантувати безпеку. Тому що це серйозна, потужна зброя з далеким озброєнням, яка забезпечить нам безпеку". І після зміни влади майже відразу ці 10 літаків було знищено", – підкреслив Буданов.

Ту-22М3 може нести три протикорабельні надзвукові крилаті ракети Х-22/Х-32 з бойовою частиною до тонни та дальністю враження до 600 км.

Виходячи з одного цього прикладу, "кому і які" слід пред'являти претензії, поставив Буданов питання: "Тому, хто знищив 70, або тому, хто останні 10?"

"Або тому, хто взагалі відмовився від усього? Або, може, самому собі, що не зробили щось краще за цей час? Риторичні абсолютно питання", – підсумував начальник військової розвідки.

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