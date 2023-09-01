RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

The Times: ЦРУ стримувало Буданова від атак проти Росії. Глава ГУР відповів на це, цитував Ватсона

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 12:04
The Times: ЦРУ стримувало Буданова від атак проти Росії. Глава ГУР відповів на це, цитував Ватсона - Фото
Кирило Буданов (скриншот з фільму ''Рік'' Дмитра Комарова)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов спростував повідомлення в західних ЗМІ, що його нібито іноді "стримують" уряди країн-партнерів України від проведення деяких операцій проти країни-окупанта Росії. Одночасно в інтерв'ю Наталі Мосійчук на каналі 1+1 він висміяв подібні газетні "інсайди".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Коли інтерв'юерка запитувала, що "ворогам може не сподобатися активність ГУР", Буданов перепитав: "Ворогам?"

Мосійчук додала: "Нашим партнерам – також".

"Ну, послухайте, я переживу і те, й інше", – відповів начальник військової розвідки.

Читайте також: Глава ЦРУ Бернс веде таємні переговори з РФБуданов: Нормально, розв'язує питання

В ході інтерв'ю випливла стаття в The Times про роботу ГУР і про те, що його амбіції "починають турбувати деякі західні країни, попри те, що вони поважають професіоналізм агентів", і що ЦРУ нібито "стримувало Буданова від деяких атак на Росію", а молдавська влада "просила американців вплинути на ГУР", щоб українці не напали на окуповане Росією Придністров'я.

Під час цього епізоду інтерв'ю обидва його учасники пожартували про фрагмент з кіноадаптації "Шерлока Холмса", де обговорювалася саме якась публікація в The Times.

"Інспектор Лестрейд – самовдоволений осел, місис Хадсон", – процитував Буданов доктора Ватсона.

Відповідаючи на цитати з The Times, він ухильно сказав: "Перше. Життя спецслужб – це життя спецслужб. Немає чого туди лізти".

"А по-друге... Правди я тут не почув", – резюмував глава ГУР.

Читайте також: Буданов про перенесення війни у РФ: Відмінна ідея, чим ширші операції – тим краще

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнагурспецслужбицрукирило буданов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 