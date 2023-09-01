The Times: ЦРУ стримувало Буданова від атак проти Росії. Глава ГУР відповів на це, цитував Ватсона
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов спростував повідомлення в західних ЗМІ, що його нібито іноді "стримують" уряди країн-партнерів України від проведення деяких операцій проти країни-окупанта Росії. Одночасно в інтерв'ю Наталі Мосійчук на каналі 1+1 він висміяв подібні газетні "інсайди".
Коли інтерв'юерка запитувала, що "ворогам може не сподобатися активність ГУР", Буданов перепитав: "Ворогам?"
Мосійчук додала: "Нашим партнерам – також".
"Ну, послухайте, я переживу і те, й інше", – відповів начальник військової розвідки.
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В ході інтерв'ю випливла стаття в The Times про роботу ГУР і про те, що його амбіції "починають турбувати деякі західні країни, попри те, що вони поважають професіоналізм агентів", і що ЦРУ нібито "стримувало Буданова від деяких атак на Росію", а молдавська влада "просила американців вплинути на ГУР", щоб українці не напали на окуповане Росією Придністров'я.
Під час цього епізоду інтерв'ю обидва його учасники пожартували про фрагмент з кіноадаптації "Шерлока Холмса", де обговорювалася саме якась публікація в The Times.
"Інспектор Лестрейд – самовдоволений осел, місис Хадсон", – процитував Буданов доктора Ватсона.
Відповідаючи на цитати з The Times, він ухильно сказав: "Перше. Життя спецслужб – це життя спецслужб. Немає чого туди лізти".
"А по-друге... Правди я тут не почув", – резюмував глава ГУР.
- Наприкінці квітня 2023 року з посиланням на "злив із Пентагону" The Washington Post також написала, що ГУР нібито планувало удари по Москві на 24 лютого 2023 року, але США "попросили відкласти" атаки.
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