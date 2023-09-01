The Times: ЦРУ сдерживало Буданова от атак на РФ. Глава ГУР ответил, процитировал Ватсона

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов опроверг сообщения в западных СМИ, что его якобы иногда "сдерживают" правительства стран-партнеров Украины от проведения некоторых операций против страны-оккупанта России. Одновременно в интервью Наталье Мосийчук на канале 1+1 он высмеял подобные газетные "инсайды".

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Когда интервьюер задавала вопрос о том, что "врагам может не понравиться активность ГУР", Буданов переспросил: "Врагам?"

Мосийчук добавила: "Нашим партнерам – также".

"Ну, послушайте, я переживу и то, и другое", – ответил начальник военной разведки.

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В ходе интервью всплыла статья в The Times о работе ГУР и о том, что его амбиции "начинают беспокоить некоторые западные страны, несмотря на то, что они уважают профессионализм агентов", и что ЦРУ якобы "сдерживало Буданова от некоторых атак на Россию", а молдавские власти "просили американцев повлиять на ГУР", чтобы украинцы не напали на оккупированное Россией Приднестровье.

Во время этого эпизода интервью оба его участника пошутили насчет фрагмента из киноадаптации "Шерлока Холмса", где обсуждалась как раз некая публикация в The Times.

"Инспектор Лестрейд – самодовольный осел, миссис Хадсон", – процитировал Буданов доктора Ватсона.

Отвечая на цитаты из The Times, он уклончиво сказал: "Первое. Жизнь спецслужб – это жизнь спецслужб. Нечего туда лезть".

"А, во-вторых... Правды я здесь не услышал", – резюмировал глава ГУР.

В конце апреля 2023 года со ссылкой на "слив из Пентагона" The Washington Post также написала, что ГУР будто бы планировало удары по Москве на 24 февраля 2023 года, но США "попросили отложить" атаки.

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