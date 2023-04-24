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У Буданова якобы планировали "юбилейные атаки" по Москве, США "попросили отложить" – WP

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 14:03
У Буданова якобы планировали
Москва из дрона (скриншот)

Со ссылкой на "слив" из Пентагона газета The Washington Post пишет, что Главное управление разведки будто бы планировало удары по Москве на 24 февраля 2023 года, но Соединенные Штаты якобы "попросили отложить" атаки.

Журналисты издания со ссылкой на документы сообщили, что к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину глава ГУР Кирилл Буданов якобы приказал одному из офицеров "готовиться к массовым ударам 24 февраля всем, что есть у ГУР".

Отмечается, что также якобы планировалась морская атака с использованием тротила на черноморский город Новороссийск, которая должна была стать "символической операцией", продемонстрировав способность Украины наносить удары вглубь российской территории.

22 февраля "ГУР согласился, по просьбе Вашингтона, отложить удары" по Москве, пишет издание со ссылкой на якобы "слитый" секретный отчет ЦРУ.

Как отмечает WP, "слитые" документы не объясняют, "кто именно вмешался и почему украинцы согласились отступить".

Отмечается, что уже через неделю после годовщины большого вторжения Россия обвинила Украину в попытке ударов беспилотниками по инфраструктуре, в частности, вблизи Москвы.

Некоторые официальные лица США считают атаки на территорию России, особенно совершенные оружием США, рискованными, поскольку российский диктатор Владимир Путин из-за них может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, пишет издание.

Как пишет издание, в частных разговорах официальные лица США и Европы "выражают свое восхищение" Будановым, однако его дерзость "иногда заставляет их нервничать".

LIGA.net обратилась к ГУР за комментарием.

  • 24 апреля 2023 года российские пропагандисты сообщили о падении беспилотника со взрывчаткой рядом с Москвой.
  • Ночью росСМИ сообщили об атаке дронами на Черноморский флот РФ.

Читайте также: Буданов: Потерю Крыма РФ назовет "вынужденным шагом". Сейчас мы должны вернуть все территории

Артем Джеріпа
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