РосСМИ сообщают о падении беспилотника со взрывчаткой под Москвой

Местные Telegram-каналы, а также российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на силовиков сообщают о падении под Москвой беспилотника со взрывчаткой.

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Россияне пишут, что БПЛА нашли в лесополосе в Богородском округе Подмосковья.

По словам источника ТАСС, дрон обнаружили накануне, он был разломан пополам.

Ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

Вадим Ребрина

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