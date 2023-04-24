РосСМИ сообщают о падении беспилотника со взрывчаткой под Москвой
24.04.2023, 09:16
Фото: Baza
Местные Telegram-каналы, а также российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на силовиков сообщают о падении под Москвой беспилотника со взрывчаткой.
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Россияне пишут, что БПЛА нашли в лесополосе в Богородском округе Подмосковья.
По словам источника ТАСС, дрон обнаружили накануне, он был разломан пополам.
- Ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.
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