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РосСМИ сообщают о падении беспилотника со взрывчаткой под Москвой

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 09:16
РосСМИ сообщают о падении беспилотника со взрывчаткой под Москвой - Фото
Фото: Baza

Местные Telegram-каналы, а также российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на силовиков сообщают о падении под Москвой беспилотника со взрывчаткой.

Россияне пишут, что БПЛА нашли в лесополосе в Богородском округе Подмосковья.

По словам источника ТАСС, дрон обнаружили накануне, он был разломан пополам.

  • Ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.
Вадим Ребрина
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Москва дрон
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