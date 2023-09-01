Глава ЦРУ Бернс ведет тайные переговоры с РФ. Буданов: Нормально, решает сложные вопросы

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что тайные переговоры главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с россиянами являются нормой для спецслужб. Об этом он сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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По его словам, Бернс является руководителем спецслужбы, которая должна "решать сложные вопросы вне официального поля".

"Это нормально. Не путайте работу спецслужб и дипломатию. Жизнь спецслужб — это тайная и закрытая страница, которая не должна быть на поверхности", — сказал Буданов.

Журналистка задала встречный вопрос о его публичности, на что Буданов ответил, что украинская разведка "задает новые тренды в мире".

"Их достаточно быстро подхватывают. Посмотрите на моих западных коллег, они все начали появляться в публичном пространстве", — заявил разведчик.

В прессе иногда всплывают данные о тайных встречах Бернса с высокопоставленными чиновниками Кремля. В частности, с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и главой МИД Сергеем Лавровым

Буданов заявил, что российские оккупанты несколько раз планировали убить президента Владимира Зеленского.

Начальник ГУР сообщил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки.

Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

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