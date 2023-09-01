UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава ЦРУ Бернс ведет тайные переговоры с РФ. Буданов: Нормально, решает сложные вопросы

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 11:36
Глава ЦРУ Бернс ведет тайные переговоры с РФ. Буданов: Нормально, решает сложные вопросы - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что тайные переговоры главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с россиянами являются нормой для спецслужб. Об этом он сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, Бернс является руководителем спецслужбы, которая должна "решать сложные вопросы вне официального поля". 

"Это нормально. Не путайте работу спецслужб и дипломатию. Жизнь спецслужб — это тайная и закрытая страница, которая не должна быть на поверхности", — сказал Буданов.

Журналистка задала встречный вопрос о его публичности, на что Буданов ответил, что украинская разведка "задает новые тренды в мире". 

"Их достаточно быстро подхватывают. Посмотрите на моих западных коллег, они все начали появляться в публичном пространстве", — заявил разведчик.

В прессе иногда всплывают данные о тайных встречах Бернса с высокопоставленными чиновниками Кремля. В частности, с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и главой МИД Сергеем Лавровым
  • Буданов заявил, что российские оккупанты несколько раз планировали убить президента Владимира Зеленского.
  • Начальник ГУР сообщил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки.
  • Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

Читайте также: Нарышкин сказал директору ЦРУ, что Путину наплевать на собственных солдат и потери — NYT 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкацруКирилл БудановУильям Бернс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 