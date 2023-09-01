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Глава ЦРУ Бернс веде таємні переговори з РФ. Буданов: Нормально, вирішує складні питання

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 11:36
Глава ЦРУ Бернс веде таємні переговори з РФ. Буданов: Нормально, вирішує складні питання - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що таємні переговори голови Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса із росіянами є нормою для спецслужб. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, Бернс є керівником спецслужби, яка має "вирішувати складні питання поза офіційним полем".

"Це нормально. Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію. Життя спецслужб — це таємна та закрита сторінка, яка не повинна бути на поверхні", — сказав Буданов.

Журналістка поставила зустрічне запитання про його публічність, на що Буданов відповів, що українська розвідка "задає нові тренди у світі".

"Їх досить швидко підхоплюють. Подивіться на моїх західних колег, вони почали з'являтися в публічному просторі", — заявив розвідник.

У пресі іноді спливають дані про таємні зустрічі Бернса з високопосадовцями Кремля. Зокрема, з головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним та головою МЗС Сергієм Лавровим.
  • Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.
  • Начальник ГУР повідомив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки.
  • Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

Читайте також: Наришкін сказав директору ЦРУ, що Путіну байдуже на власних солдатів і втрати Росії — NYT 

Дмитро Гриниченко
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