Глава ЦРУ Бернс веде таємні переговори з РФ. Буданов: Нормально, вирішує складні питання

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що таємні переговори голови Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса із росіянами є нормою для спецслужб. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Бернс є керівником спецслужби, яка має "вирішувати складні питання поза офіційним полем".

"Це нормально. Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію. Життя спецслужб — це таємна та закрита сторінка, яка не повинна бути на поверхні", — сказав Буданов.

Журналістка поставила зустрічне запитання про його публічність, на що Буданов відповів, що українська розвідка "задає нові тренди у світі".

"Їх досить швидко підхоплюють. Подивіться на моїх західних колег, вони почали з'являтися в публічному просторі", — заявив розвідник.

У пресі іноді спливають дані про таємні зустрічі Бернса з високопосадовцями Кремля. Зокрема, з головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним та головою МЗС Сергієм Лавровим

Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.

Начальник ГУР повідомив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки.

Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

Читайте також: Наришкін сказав директору ЦРУ, що Путіну байдуже на власних солдатів і втрати Росії — NYT

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.