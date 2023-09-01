Глава ЦРУ Бернс веде таємні переговори з РФ. Буданов: Нормально, вирішує складні питання
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що таємні переговори голови Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса із росіянами є нормою для спецслужб. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.
За його словами, Бернс є керівником спецслужби, яка має "вирішувати складні питання поза офіційним полем".
"Це нормально. Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію. Життя спецслужб — це таємна та закрита сторінка, яка не повинна бути на поверхні", — сказав Буданов.
Журналістка поставила зустрічне запитання про його публічність, на що Буданов відповів, що українська розвідка "задає нові тренди у світі".
"Їх досить швидко підхоплюють. Подивіться на моїх західних колег, вони почали з'являтися в публічному просторі", — заявив розвідник.
- Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.
- Начальник ГУР повідомив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки.
- Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.
Читайте також: Наришкін сказав директору ЦРУ, що Путіну байдуже на власних солдатів і втрати Росії — NYT
Коментарі