На авиабазу в Пскове напали с территории России, заявил Буданов. Вот фото с тепловизора

Атака на самолеты Ил-76 в Пскове, где базируется 334-й военно-транспортный авиаполк ВКС РФ, была проведена с территории России. Об этом заявил в комментарии The War Zone начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Ил-76 – основа военной авиации оккупантов. По словам главы ГУР, они специально нацелились на эти самолеты, так как они используются для перевозки военных грузов и десантников ВДВ.

"Мы работаем с территории России", — коротко сообщил изданию главный украинский разведчик.

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Он не стал уточнять, была ли атака осуществлена ​​сотрудниками ГУР или российскими партизанами, которых курирует разведка.

Буданов также отказался сказать, какие дроны применялись и в каком количестве.

Буданов подтвердил ранее озвученную оценку: два Ил-76 уничтожены и два серьезно повреждены.

В верхней части самолета расположены топливные баки и важная часть лонжерона крыла: эти секции были специально атакованы дронами, рассказал начальник ГУР.

Инфракрасное изображение с дрона ГУР (ниже) означает, пишет издание, что, "скорее всего, на самолеты сбросили бомбы, если только источник изображения не выступал в качестве наблюдательного дрона для регистрации удара, что кажется маловероятным".

"Это соответствует комментариям Буданова, что это был удар, нанесенный из России, вероятно, очень близко к базе, а не с использованием автономных дронов дальнего действия. Видео, из которого мы получили кадр, выглядит так, будто дрон сбросил одну из бомб", – пишут журналисты.

21 августа 2023 года представитель ГУР подтвердил LIGA.net, на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет.

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