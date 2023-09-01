Псков. Появились детальные спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76
01.09.2023, 07:47
Уничтоженный Ил-76 в Пскове (Фото: Monitor/Telegram)
Появились новые и детализированные спутниковые снимки уничтоженных в ночь на 30 августа самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Соответствующие фото опубликовал канал Monitor, который освещает войну РФ против Украины.
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По словам авторов канала, по состоянию на 1 сентября можно сказать, что два Ил-76 334 военного-транспортного авиационного полка РФ полностью уничтожены, еще два получили повреждения.
Отмечается, что всего на базе в Пскове базируется около 20 самолетов Ил-76.
"Выведение из строя не менее четырех из них — серьезный удар по военно-транспортной авиации России", — сказано в сообщении.
Также на снимках можно увидеть момент попадания по одному из самолетов.
СПРАВКА. Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.
- Поздним вечером 29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также гремели в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах.
- 19 августа 2023 года диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом. В разведке намекнули, что, возможно, ударили по аэродрому, а также по в/ч 12676 оккупантов в Крыму (источник сообщил LIGA.net, что удар 25 августа по этой базе был спецоперацией СБУ и ВСУ).
- 21 августа представитель ГУР подтвердил LIGA.net, на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет.
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