Псков. Появились детальные спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76

Появились новые и детализированные спутниковые снимки уничтоженных в ночь на 30 августа самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Соответствующие фото опубликовал канал Monitor, который освещает войну РФ против Украины.

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По словам авторов канала, по состоянию на 1 сентября можно сказать, что два Ил-76 334 военного-транспортного авиационного полка РФ полностью уничтожены, еще два получили повреждения.





Отмечается, что всего на базе в Пскове базируется около 20 самолетов Ил-76.

"Выведение из строя не менее четырех из них — серьезный удар по военно-транспортной авиации России", — сказано в сообщении.

Также на снимках можно увидеть момент попадания по одному из самолетов.

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