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Псков. Появились детальные спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 07:47
Псков. Появились детальные спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 - Фото
Уничтоженный Ил-76 в Пскове (Фото: Monitor/Telegram)

Появились новые и детализированные спутниковые снимки уничтоженных в ночь на 30 августа самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Соответствующие фото опубликовал канал Monitor, который освещает войну РФ против Украины.

По словам авторов канала, по состоянию на 1 сентября можно сказать, что два Ил-76 334 военного-транспортного авиационного полка РФ полностью уничтожены, еще два получили повреждения.

Отмечается, что всего на базе в Пскове базируется около 20 самолетов Ил-76. 
"Выведение из строя не менее четырех из них — серьезный удар по военно-транспортной авиации России", — сказано в сообщении.
Также на снимках можно увидеть момент попадания по одному из самолетов. 
СПРАВКА. Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

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Дмитрий Гриниченко
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