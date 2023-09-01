Псков. З'явилися детальні супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76

З'явилися нові та деталізовані супутникові знімки знищених у ніч на 30 серпня літаків Іл-76 на аеродромі у Пскові. Відповідні фото опублікував канал Monitor, який висвітлює війну проти України.

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За словами авторів каналу, станом на 1 вересня можна сказати, що два Іл-76 334 військово-транспортного авіаційного полку РФ повністю знищені, ще два отримали пошкодження.





Зазначається, що загалом на базі у Пскові є близько 20 літаків Іл-76.

"Виведення з ладу не менше чотирьох з них — серйозний удар по військово-транспортній авіації Росії", — сказано в повідомленні.

Також на знімках можна побачити момент влучення по одному з літаків.

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