Псков. З'явилися детальні супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76
01.09.2023, 07:47
Знищений Іл-76 у Пскові (Фото: Monitor/Telegram)
З'явилися нові та деталізовані супутникові знімки знищених у ніч на 30 серпня літаків Іл-76 на аеродромі у Пскові. Відповідні фото опублікував канал Monitor, який висвітлює війну проти України.
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За словами авторів каналу, станом на 1 вересня можна сказати, що два Іл-76 334 військово-транспортного авіаційного полку РФ повністю знищені, ще два отримали пошкодження.
Зазначається, що загалом на базі у Пскові є близько 20 літаків Іл-76.
"Виведення з ладу не менше чотирьох з них — серйозний удар по військово-транспортній авіації Росії", — сказано в повідомленні.
Також на знімках можна побачити момент влучення по одному з літаків.
ДОВІДКА. Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатен доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.
- Пізно ввечері 29 серпня сталися вибухи у Пскові, вночі вони також лунали у Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули у Московській, Липецькій, Орловській та Калузькій областях, у Рязані та інших місцях.
- 19 серпня 2023 року диверсанти в Росії атакували військовий аеродром під Новгородом. У розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому, а також по в/ч 12676 окупантів у Криму (джерело повідомило LIGA.net, що удар 25 серпня по цій базі був спецоперацією СБУ та ЗСУ).
- 21 серпня представник ГУР підтвердив LIGA.net, на російському аеродромі "Шайковка" унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.
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