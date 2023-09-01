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Псков. З'явилися детальні супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76

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01.09.2023, 07:47
Псков. З'явилися детальні супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 - Фото
Знищений Іл-76 у Пскові (Фото: Monitor/Telegram)

З'явилися нові та деталізовані супутникові знімки знищених у ніч на 30 серпня літаків Іл-76 на аеродромі у Пскові. Відповідні фото опублікував канал Monitor, який висвітлює війну проти України.

За словами авторів каналу, станом на 1 вересня можна сказати, що два Іл-76 334 військово-транспортного авіаційного полку РФ повністю знищені, ще два отримали пошкодження.

Зазначається, що загалом на базі у Пскові є близько 20 літаків Іл-76.
"Виведення з ладу не менше чотирьох з них — серйозний удар по військово-транспортній авіації Росії", — сказано в повідомленні.
Також на знімках можна побачити момент влучення по одному з літаків.
ДОВІДКА. Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатен доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

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Дмитро Гриниченко
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