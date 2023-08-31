Русский добровольческий корпус: С СБУ атаковали аэродром под Курском, ПВО попала в дом

Русский добровольческий корпус сообщил об успешной атаке по военному аэродрому оккупантов в Курской области РФ, осуществленной совместно с военной контрразведкой Службы безопасности Украины. Об этом сообщил РДК в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей", – говорится в сообщении.

РДК отметил, что российская противовоздушная оборона попала в жилой дом в Курске.

"Курский губернатор врет, что в многоэтажку врезался наш дрон – и мешает Министерству обороны, которое старалось вовсе молчать о поврежденном здании и просто замять свой позор", – отметили в сообщении.

Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ночью 27 августа самолеты на Курском аэродроме атаковала их военная контрразведка.

По данным источников, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники достигли своих целей. Предварительно, российская ПВО сбила только три из них, отметили в ведомстве.

Источники анонсировали, что точные результаты поражения, а также количество погибших и раненых оккупантов будут известны в ближайшее время.

Читайте также: Удар по "Шайковке". ГУР подтверждает повреждение по меньшей мере одного самолета россиян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.