UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Русский добровольческий корпус: С СБУ атаковали аэродром под Курском, ПВО попала в дом

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 10:42
Русский добровольческий корпус: С СБУ атаковали аэродром под Курском, ПВО попала в дом - Фото
Фото: РДК

Русский добровольческий корпус сообщил об успешной атаке по военному аэродрому оккупантов в Курской области РФ, осуществленной совместно с военной контрразведкой Службы безопасности Украины. Об этом сообщил РДК в Telegram.

"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей", – говорится в сообщении.

РДК отметил, что российская противовоздушная оборона попала в жилой дом в Курске.

"Курский губернатор врет, что в многоэтажку врезался наш дрон – и мешает Министерству обороны, которое старалось вовсе молчать о поврежденном здании и просто замять свой позор", – отметили в сообщении.

Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ночью 27 августа самолеты на Курском аэродроме атаковала их военная контрразведка.

По данным источников, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники достигли своих целей. Предварительно, российская ПВО сбила только три из них, отметили в ведомстве.

Источники анонсировали, что точные результаты поражения, а также количество погибших и раненых оккупантов будут известны в ближайшее время.

Читайте также: Удар по "Шайковке". ГУР подтверждает повреждение по меньшей мере одного самолета россиян

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбупвоаэродромкурскрдк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 