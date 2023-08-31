Русский добровольческий корпус: С СБУ атаковали аэродром под Курском, ПВО попала в дом
Русский добровольческий корпус сообщил об успешной атаке по военному аэродрому оккупантов в Курской области РФ, осуществленной совместно с военной контрразведкой Службы безопасности Украины. Об этом сообщил РДК в Telegram.
"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей", – говорится в сообщении.
РДК отметил, что российская противовоздушная оборона попала в жилой дом в Курске.
"Курский губернатор врет, что в многоэтажку врезался наш дрон – и мешает Министерству обороны, которое старалось вовсе молчать о поврежденном здании и просто замять свой позор", – отметили в сообщении.
Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ночью 27 августа самолеты на Курском аэродроме атаковала их военная контрразведка.
По данным источников, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".
Почти все беспилотники достигли своих целей. Предварительно, российская ПВО сбила только три из них, отметили в ведомстве.
Источники анонсировали, что точные результаты поражения, а также количество погибших и раненых оккупантов будут известны в ближайшее время.
- 16 августа представитель ГУР сообщил, что РДК действует на территории России автономно, однако украинская разведка прогнозирует, что общество еще услышит результаты работы бойцов.
- 19 августа 2023 года диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом. В разведке намекнули, что, возможно, ударили по аэродрому, а также по в/ч 12676 оккупантов в Крыму (источник сообщил LIGA.net, что удар 25 августа по этой базе был спецоперацией СБУ и ВСУ).
- Поздним вечером 29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также раздавались в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах. Впоследствии появились первые спутниковые снимки аэродрома под Псковом, на них видны повреждения по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.
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