Російський добровольчий корпус: З СБУ атакували аеродром під Курськом, ППО влучила у дім
Російський добровольчий корпус повідомив про успішну атаку по військовому аеродрому окупантів у Курській області РФ, здійснену спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки України. Про це повідомив РДК у Telegram.
"Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, у ніч проти 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: летовищі з путінськими стерв'ятниками. Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе та смерть мирним українським містам. Вражені й елементи ППО, яка прикривала літаки катів", – йдеться у повідомленні.
РДК зазначив, що російська протиповітряна оборона влучила у житловий будинок у Курську.
"Курський губернатор бреше, що в багатоповерхівку врізався наш дрон – і заважає Міністерству оборони, яке намагалося зовсім замовчати про пошкоджену будівлю і просто зам'яти свою ганьбу", – зауважили в дописі.
Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що вночі 27 серпня літаки на Курському аеродромі атакувала їхня військова контррозвідка.
За даними джерел, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29, серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".
Майже всі безпілотники досягли своїх цілей. Попередньо, російська ППО збила лише три з них, зазначили у відомстві.
Джерела анонсували, що точні наслідки ураження, а також кількість загиблих та поранених окупантів будуть відомі найближчим часом.
- 16 серпня представник ГУР повідомив, що РДК діє на території Росії автономно, проте українська розвідка прогнозує, що суспільство ще почує про результати роботи бійців.
- 19 серпня 2023 року диверсанти в Росії атакували військовий аеродром під Новгородом. У розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому, а також по в/ч 12676 окупантів у Криму (джерело повідомило LIGA.net, що удар 25 серпня по цій базі був спецоперацією СБУ та ЗСУ).
- Пізно ввечері 29 серпня сталися вибухи у Пскові, вночі вони також лунали у Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули у Московській, Липецькій, Орловській та Калузькій областях, у Рязані та інших місцях. Згодом з'явились перші супутникові знімки аеродрому під Псковом, на них видно пошкодження щонайменше двох військових транспортних літаків Іл-76.
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