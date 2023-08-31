Російський добровольчий корпус: З СБУ атакували аеродром під Курськом, ППО влучила у дім

Російський добровольчий корпус повідомив про успішну атаку по військовому аеродрому окупантів у Курській області РФ, здійснену спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки України. Про це повідомив РДК у Telegram.

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"Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, у ніч проти 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: летовищі з путінськими стерв'ятниками. Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе та смерть мирним українським містам. Вражені й елементи ППО, яка прикривала літаки катів", – йдеться у повідомленні.

РДК зазначив, що російська протиповітряна оборона влучила у житловий будинок у Курську.

"Курський губернатор бреше, що в багатоповерхівку врізався наш дрон – і заважає Міністерству оборони, яке намагалося зовсім замовчати про пошкоджену будівлю і просто зам'яти свою ганьбу", – зауважили в дописі.

Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що вночі 27 серпня літаки на Курському аеродромі атакувала їхня військова контррозвідка.

За даними джерел, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29, серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Майже всі безпілотники досягли своїх цілей. Попередньо, російська ППО збила лише три з них, зазначили у відомстві.

Джерела анонсували, що точні наслідки ураження, а також кількість загиблих та поранених окупантів будуть відомі найближчим часом.

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