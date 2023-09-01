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В атакованном недавно Пскове стреляют в воздух и с матами кричат "За Россию!" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 00:01
Псков (фото после атака вечером 29 августа)
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Вечером 31 августа в Пскове снова, как и двое суток назад, стрельба: военнослужащие страны-оккупанта палят в воздух. Возможно, это попытка сбить беспилотники.

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Автор любительской видеосъемки на фоне "стрелкотни" кричит российские нецензурные лозунги.

Местные жители пишут в соцсетях, что стрельба ведется в районе того аэродрома, где 29/30 августа сожгли военно-транспортные Ил-76.

Вскоре после полуночи местный губернатор написал, что в районе Крестов (где аэродром) "наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект" и приняли "меры по его нейтрализации".

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"На земле никаких последствий нет", – заверил российский чиновник.

Местные жители пишут (это видно и по роликам), что слышали только автоматные очереди, но не пуски ракет ЗРК.

Другие пользователи во ВКонтакте (запрещенная в Украине российская соцсеть) переживают, что губернатора посадят на 12—20 лет за публикацию работы противовоздушной обороны:

На местном ресурсе Псковская губерния (судя по тону сообщений, "оппозиционном") подозревают, что стрельба в воздух могла быть "постановкой для демонстрации того, что в Пскове все-таки есть ПВО".

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Днем 31 августа пропагандистские СМИ России заявили, что над Псковом якобы "засекли в 17:20 в небе летевший из Прибалтики (российское имперское название стран Балтии, — Ред.) на высоте 1000 метров со скоростью 120 км/ч неопознанный объект", который "двигался со стороны Латвии и Эстонии, до границы которых от региона не больше 65 км". Пропагандисты утверждают, что были подняты истребители на перехват, "но объект пропал так же быстро, как и появился".

Российские оккупанты иногда применяют в войне радиоэлектронную борьбу в попытке вскрыть систему ПВО и заодно потревожить украинцев: излучают в направлении того или иного города в Украине мощные направленные радиосигналы, имитирующие на сканерах полет скоростного воздушного объекта. Иногда это делается отдельно, иногда – вместе с пусками настоящих ракет.

Новость дополняется...

Пока новость дополняется, посмотрите видео невероятного спасения оператора ГУР, который во время боя в Черном море под обстрелом Су-27 россиян выпал за борт и провел в ожидании спасательной операции полдня в воде.

Євген Пилипенко
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