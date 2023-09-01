Увечері 31 серпня у Пскові знову, як і дві доби тому, стрілянина: військовослужбовці країни-окупанта гатять у повітря. Можливо, це спроба збити безпілотники.
Автор аматорського ролика на тлі "стрілкотні" кричить російські нецензурні гасла.
Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що стрілянина ведеться нібито в районі того ж аеродрому, де 29/30 серпня спалили військово-транспортні Іл-76.
Незабаром після опівночі місцевий губернатор написав, що в районі Крєстов (де аеродром) "спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний невідомий об'єкт" і вжили "заходів щодо його нейтралізації".
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"На землі жодних наслідків немає", – запевнив російський чиновник.
Місцеві жителі пишуть (це видно і по роликах), що чули лише автоматні черги, але не пуски ракет ЗРК.
Інші користувачі у ВКонтакті (заборонена в Україні російська соцмережа) переживають, що губернатора посадять на 12—20 років за публікацію роботи протиповітряної оборони:
На місцевому ресурсі Псковская губерния (судячи з тону повідомлень, "опозиційному") підозрюють, що стрілянина в повітря могла бути "постановкою для демонстрації того, що в Пскові таки є ППО".
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Вдень 31 серпня пропагандистські ЗМІ Росії заявили, що над Псковом нібито "засікли о 17:20 в небі невідомий об'єкт, що летів з Прибалтики (російська імперська назва країн Балтії, – Ред.) на висоті 1000 метрів зі швидкістю 120 км/год", який "рухався з боку Латвії та Естонії, до кордону яких від регіону не більше 65 км". Пропагандисти стверджують, що підняли винищувачі на перехоплення, "але об'єкт зник так само швидко, як і з'явився".
Російські окупанти іноді застосовують у війні радіоелектронну боротьбу у спробі розкрити систему ППО і заразом потривожити українців: випромінюють у напрямку того чи іншого міста в Україні потужні спрямовані радіосигнали, які на сканерах імітують політ швидкісного повітряного об'єкта. Іноді це робиться окремо, іноді – разом із пусками справжніх ракет.
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Поки новина доповнюється, перегляньте відео неймовірного порятунку оператора ГУР, який під час бою в Чорному морі під обстрілом Су-27 росіян випав за борт і провів в очікуванні рятувальної операції півдня у воді.
- З 29 на 30 серпня 2023 року сталася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горіли літаки на аеродромі в Пскові, був приліт в/ч ГРУ і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях. ГУР підтверджує знищення чотирьох Іл-76.
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