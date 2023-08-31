Вранці 31 серпня в Брянську по безпілотниках літакового типу працювала протиповітряна оборона росіян: над містом були вибухи, щонайменше один з них – наслідок перехоплення БПЛА ракетою зенітного ракетного комплексу.

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Близько 10:00 ранку з'явилися ролики місцевих жителів із прольотами дронів, невдовзі після цього пішли повідомлення про "мощных хлопках почти во всех районах города".

"Хлопками" російська влада наказала називати вибухи, щоб не надто нервувати російське населення таким словом.

За словами місцевого губернатора, над Брянською областю "збито три безпілотники, постраждалих і руйнувань немає".

Момент перехоплення:

Учора ввечері, 30 серпня, Брянськ вже атакували дрони-камікадзе, як і в ніч на 30 серпня, коли був приліт по заводу мікроелектроніки "Кремний ЭЛ".

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