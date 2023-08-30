У Брянську та Феодосії – вибухи, є фото і відео. Пишуть про "роботу ППО" по дронах і ракеті
Пізно ввечері 30 серпня у російському Брянську та в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це пишуть у місцевих пабліках у соцмережах.
Судячи з повідомлень брянських пабліків, у місті пролунало від двох до восьми вибухів.
О 22:10 губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав, що російська ППО нібито збила два безпілотники літакового типу, і нібито обійшлося без руйнувань та постраждалих.
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Telegram-канал Кримський вітер опублікував фото нібито з Феодосії, де, за даними місцевих, увечері 30 серпня теж чути вибухи, "схожі на роботу ППО". Вибухи були і в смт Приморське, і туди поїхали швидкі з Феодосії, пише паблік.
Також у Феодосії нібито чули "звук дрона-мопеда".
За даними Telegram-каналу, у Феодосії безпілотник або його уламки влучили в будівлю приблизно в районі Керченського шосе, внаслідок чого почалася пожежа.
Маріонетка Кремля у Криму Сергій Аксьонов заявив, що у східній частині тимчасово окупованого півострова російська ППО нібито збила крилату ракету.
Радник Аксьонова Олег Крючков повідомив, що "уламки збитої ракети" пошкодили лінію електропередачі у східній частині Криму. Кримські пабліки пишуть, що горить трава в полі.
ДОПОВНЕНО О 22:25. Відео з Криму:
22:38. Брянськ:
- Пізно ввечері 29 серпня в Пскові, де розташований військовий аеродром "Кресты" та Черехінська військова база, сталися вибухи через наліт дронів-камікадзе: як мінімум два літаки згоріли. Вибухи пролунали також у Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули у Московській, Орловській, Липецькій та Калузькій областях, у Рязані та інших місцях.
- 30 серпня представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net підтвердив знищення чотирьох Іл-76. Також є інформація про ураження ще кількох літаків.
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