В Брянске и Феодосии – взрывы, есть фото и видео. Пишут о "работе ПВО" по дронам и ракете

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Поздно вечером 30 августа в российском Брянске и во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Об этом пишут в местных пабликах в соцсетях.

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Судя по сообщениям брянских пабликов, в городе прогремело от двух до восьми взрывов.

В 22:10 губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что российская ПВО якобы сбила два беспилотника самолетного типа, и якобы обошлось без разрушений и пострадавших.

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Telegram-канал Крымский ветер опубликовал фото якобы из Феодосии, где, по данным местных, вечером 30 августа тоже слышны взрывы, "похожие на работу ПВО". Взрывы были и в пгт Приморское, и туда поехали скорые из Феодосии, пишет паблик.

Также в Феодосии якобы слышали "звук дрона-мопеда".

По данным Telegram-канала, в Феодосии беспилотник или его обломки попали в здание приблизительно в районе Керченского шоссе, в результате чего начался пожар.

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что в восточной части временно оккупированного полуострова российская ПВО якобы сбила крылатую ракету.

Советник Аксенова Олег Крючков сообщил, что "осколки сбитой ракеты" повредили линию электропередачи в восточной части Крыма. Крымские паблики пишут, что горит трава в поле.

ДОПОЛНЕНО В 22:25. Видео из Крыма:

22:38. Брянск:

Поздно вечером 29 августа в Пскове, где расположен военный аэродром "Кресты" и Черехинская военная база, произошли взрывы из-за налета дронов-камикадзе: как минимум два самолета сгорели. Взрывы прогремели также в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Орловской, Липецкой и Калужской областях, в Рязани и других местах.

30 августа представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net подтвердил уничтожение четырех Ил-76. Также есть информация о поражении еще нескольких самолетов.

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