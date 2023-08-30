Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы утверждают, что в результате ночной атаки дронов-камикадзе на военный аэродром "Кресты" в Пскове были уничтожены два и повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net подтвердил уничтожение четырех Ил-76.
По данным российских пропагандистов, ссылающихся на экстренные службы страны-агрессора, сообщается: "В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна".
Некоторые российские и украинские Telegram-каналы впоследствии начали транслировать информацию о якобы уничтожении и российского стратегического бомбардировщика Ту-22, однако Юсов подтвердил только уничтожение четырех Ил-76.
По его словам, также есть информация о поражении еще нескольких самолетов.
- 19 августа 2023 года диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом. В разведке намекнули, что, возможно, ударили по аэродрому, а также по в/ч 12676 оккупантов в Крыму (источник сообщил LIGA.net, что удар 25 августа по этой базе был спецоперацией СБУ и ВСУ).
- 29 августа в ГУР сообщили, что украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического влияния" на них.
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