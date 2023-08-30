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Псков. РосСМИ пишут о поражении шести Ил-76, ГУР подтверждает уничтожение четырех – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 11:36
Ил-76 (Фото: росСМИ)
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Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы утверждают, что в результате ночной атаки дронов-камикадзе на военный аэродром "Кресты" в Пскове были уничтожены два и повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net подтвердил уничтожение четырех Ил-76.

По данным российских пропагандистов, ссылающихся на экстренные службы страны-агрессора, сообщается: "В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна".

Некоторые российские и украинские Telegram-каналы впоследствии начали транслировать информацию о якобы уничтожении и российского стратегического бомбардировщика Ту-22, однако Юсов подтвердил только уничтожение четырех Ил-76.

По его словам, также есть информация о поражении еще нескольких самолетов.

СПРАВКА. Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

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Милана Головань
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войнаил-76андрей юсов
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