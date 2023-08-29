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Разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 12:15
Разведка ищет в России места производства дронов для
Взрыв в Сергиевом Посаде (иллюстративное фото - сайт оккупантов)

Украинская разведка выясняет, где на территории России производятся комплектующие для военных беспилотников, чтобы затем наносить удары по этим объектам и ужесточать санкции. Об этом РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Он напомнил, что РФ налаживает "мощное" производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории, причем предварительные данные разведки говорят о планах оккупантов до конца года изготовить 1300 дронов "Герань-2" (они же Shahed-136).

Пока что россияне не способны производить такое количество "шахедов", отметил Скибицкий.

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"Мы работаем над тем, чтобы понять, где именно производятся БПЛА (ведь в производстве дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие) и какова фактическая мощность производства", – сказал генерал-майор Сил безопасности.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и узлы к ним для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

Он добавил, что планы России по наращиванию выпуска военных дронов "будут зависеть от успешного кинетического воздействия" на объекты, участвующие в производстве.

Также успешность планов противника зависит и от того, насколько плотно Украина будет работать в тандеме с партнерами по санкциям: "Мы делимся с ними информацией, чтобы определить и закрыть пути поставок компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения на территорию России, которые используются именно для производства БПЛА".

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Євген Пилипенко
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