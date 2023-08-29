Разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них
Украинская разведка выясняет, где на территории России производятся комплектующие для военных беспилотников, чтобы затем наносить удары по этим объектам и ужесточать санкции. Об этом РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Он напомнил, что РФ налаживает "мощное" производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории, причем предварительные данные разведки говорят о планах оккупантов до конца года изготовить 1300 дронов "Герань-2" (они же Shahed-136).
Пока что россияне не способны производить такое количество "шахедов", отметил Скибицкий.
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"Мы работаем над тем, чтобы понять, где именно производятся БПЛА (ведь в производстве дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие) и какова фактическая мощность производства", – сказал генерал-майор Сил безопасности.
Он добавил, что планы России по наращиванию выпуска военных дронов "будут зависеть от успешного кинетического воздействия" на объекты, участвующие в производстве.
Также успешность планов противника зависит и от того, насколько плотно Украина будет работать в тандеме с партнерами по санкциям: "Мы делимся с ними информацией, чтобы определить и закрыть пути поставок компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения на территорию России, которые используются именно для производства БПЛА".
- В конце июля 2023 года опубликовано расследование, как в Татарстане собирают "шахеды" из иранских комплектующих.
- На август Украина больше не превосходит РФ в тактических дронах на передовой, пишет The Economist.
- В разведке намекнули, что, возможно, ударило по аэродрому под Новгородом, а также по в/ч 12676 оккупантов.
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