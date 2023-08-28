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Китай поставляет России до 70% узлов для военных беспилотников: оценки экспертов

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 12:38
Китай поставляет России до 70% узлов для военных беспилотников: оценки экспертов - Фото
Shahed-136 в полете (скриншот с анимации)

Основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов, которые она использует против Украины, является Китай. Об этом заявила международная рабочая группа по санкциям против России под началом главы Офиса президента Андрея Ермака и директора Института международных исследований Фримана-Спогли Майкла Макфола.

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Были изучены 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей российских БПЛА с поля боя в Украине. Российская армия регулярно применяет Shahed-136/131, "Ланцет" и "Орлан-10".

Выяснилось, что на Китай приходится 67% поставок компонентов (17% из них проходят через Гонконг).

Доли Турции и Объединенных Арабских Эмиратов составляют 5% и 2% компонентов соответственно.

Также в дронах обнаружены составляющие (процессоры, микросхемы, транзисторы и другие жизненно важные компоненты), производимые в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах.

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В группе Ермака-Макфола отметили, что многие детали можно получить через общедоступные торговые платформы, что затрудняет регуляторный надзор.

Предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе этих кодов.

Компании должны разработать более четкие инструкции по соблюдению требований законодательства, отметили в группе Е/М. Рекомендуется усилить сотрудничество между производителями и органами власти для улучшения соблюдения санкций и внедрения эффективных ограничительных мер.

Кроме того, правительства должны провести расследование против известных компаний, не соблюдающих определенную санкционную политику, добавили на Банковой.

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Євген Пилипенко
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