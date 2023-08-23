США не поддерживают украинские атаки дронами на Москву – Reuters

Представитель Госдепа США на правах анонимности заявил в комментарии Reuters, что США "не поощряют и не позволяют" Украине атаковать Россию изнутри.

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Это заявление прозвучало на фоне очередной атаки беспилотников на Москву в ночь на 23 августа. Утром российские ресурсы и Telegram-каналы опубликовали фото и видео последствий – БпЛА атаковали деловой центр столицы страны-агрессора "Москва-сити".

Также о звуках взрывов сообщали в Химках, Долгопрудном, Красногорске, Митино и других пригородах и районах Москвы.

По словам собеседника Reuters, Украина сама должна решать, как ей защищаться от российского вторжения, однако США не поддерживают атаки беспилотниками, которые все чаще начали происходить на территории России.

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