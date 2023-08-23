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США не поддерживают украинские атаки дронами на Москву – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 06:32
США не поддерживают украинские атаки дронами на Москву – Reuters - Фото
Последствия атаки дрона на Москва-сити (Фото: ресурс пропагандистов)

Представитель Госдепа США на правах анонимности заявил в комментарии Reuters, что США "не поощряют и не позволяют" Украине атаковать Россию изнутри.

Это заявление прозвучало на фоне очередной атаки беспилотников на Москву в ночь на 23 августа. Утром российские ресурсы и Telegram-каналы опубликовали фото и видео последствий – БпЛА атаковали деловой центр столицы страны-агрессора "Москва-сити".

Также о звуках взрывов сообщали в Химках, Долгопрудном, Красногорске, Митино и других пригородах и районах Москвы.

По словам собеседника Reuters, Украина сама должна решать, как ей защищаться от российского вторжения, однако США не поддерживают атаки беспилотниками, которые все чаще начали происходить на территории России.

Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Милана Головань
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