В аэропортах российского мегаполиса Москвы ночью 23 августа не принимают и не выпускают самолеты из-за налета неизвестных беспилотников. Местные жители пишут в соцсетях о звуках "мопедов" в небе и взрывах в Москва-Сити, которые российские СМИ назвали "работой противовоздушной оборони".
Как обычно в случае обнаружения "неизвестных воздушных объектов", над столицей оккупантов введен план "Ковер".
О взрывах сообщили в Химках, Долгопрудном, Красногорске, Митино и других пригородов и районов Москвы.
Позднее в московских пабликах сообщили, что в деловом центре Москва-Сити видно дым, вероятно, после прилета БПЛА.
Российские власти не включают сирену для москвичей, несмотря на участившиеся атаки на город, чтобы лишний раз не нервировать население и не подталкивать его к вопросам "почему?" и "для чего это все?"
Новость дополняется...
- ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: "Сложная цель, мы Shahed тоже сбиваем не всегда".
- 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв. Момент взрыва попал на видео. Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.
- 20 августа Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (у страны имеется 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — не сказано). Украине поставили условие: не применять F-16 по российской территории.
Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит
Комментарии