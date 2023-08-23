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В Москве взрывы. Видео прилета в Москве-Сити видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 03:13
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В аэропортах российского мегаполиса Москвы ночью 23 августа не принимают и не выпускают самолеты из-за налета неизвестных беспилотников. Местные жители пишут в соцсетях о звуках "мопедов" в небе и взрывах в Москва-Сити, которые российские СМИ назвали "работой противовоздушной оборони".

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Как обычно в случае обнаружения "неизвестных воздушных объектов", над столицей оккупантов введен план "Ковер".

О взрывах сообщили в Химках, Долгопрудном, Красногорске, Митино и других пригородов и районов Москвы.

Позднее в московских пабликах сообщили, что в деловом центре Москва-Сити видно дым, вероятно, после прилета БПЛА.

Российские власти не включают сирену для москвичей, несмотря на участившиеся атаки на город, чтобы лишний раз не нервировать население и не подталкивать его к вопросам "почему?" и "для чего это все?"

Новость дополняется...

Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Євген Пилипенко
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