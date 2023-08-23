В аеропортах російського мегаполіса Москви вночі 23 серпня не приймають та не випускають літаки через наліт невідомих безпілотників. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про звуки "мопедів" у небі та вибухи у Москва-Сіті, які російські ЗМІ назвали "роботою протиповітряної оборони".
Як завжди у разі виявлення "невідомих повітряних об'єктів", над столицею окупантів запроваджено план "Килим".
Про вибухи повідомили у Хімках, Довгопрудному, Красногорську, Мітіно та інших передмістях та районах Москви.
Пізніше у московських пабліках повідомили, що у діловому центрі Москва-Сіті видно дим, ймовірно, після прильоту БПЛА.
Російська влада не вмикає сирену для москвичів, попри почастішання атак на місто, щоб зайвий раз не нервувати населення і не підштовхувати його до питань "чому?" і "навіщо це все?"
03:25. Пропагандистські ресурси РФ пишуть, що "навколо Москва-Сіті перекрито вулиці, на місце з'їжджаються швидкі та екстрені служби".
03:29. Місцевий мер стверджує, що один БПЛА "влучив у недобудову" в Москва-Сіті, а другий "впав у Можайському районі" області.
Фізична шкода, як видно по відео з Москва-Сіті в ролику нижче, невелика, точно менша, ніж збитки від тимчасово зачинених аеропортів:
Новина доповнюється...
- ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: "Складна ціль, ми Shahed теж збиваємо не завжди".
- 9 серпня 2023 року на території Загірського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео.
- Що вибухнуло – невідомо, але з'явилися ролики з розкиданими артилерійськими снарядами. У одного з операторів вихопили телефон.
- 20 серпня Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не сказано). Україні поставили умову: не застосовувати F-16 по російській території.
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