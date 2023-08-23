RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Москві вибухи. Відео прильоту в діловий центр російського мегаполісу та наслідків видео

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 03:13
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео

В аеропортах російського мегаполіса Москви вночі 23 серпня не приймають та не випускають літаки через наліт невідомих безпілотників. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про звуки "мопедів" у небі та вибухи у Москва-Сіті, які російські ЗМІ назвали "роботою протиповітряної оборони".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як завжди у разі виявлення "невідомих повітряних об'єктів", над столицею окупантів запроваджено план "Килим".

Про вибухи повідомили у Хімках, Довгопрудному, Красногорську, Мітіно та інших передмістях та районах Москви.

Пізніше у московських пабліках повідомили, що у діловому центрі Москва-Сіті видно дим, ймовірно, після прильоту БПЛА.

Російська влада не вмикає сирену для москвичів, попри почастішання атак на місто, щоб зайвий раз не нервувати населення і не підштовхувати його до питань "чому?" і "навіщо це все?"

03:25. Пропагандистські ресурси РФ пишуть, що "навколо Москва-Сіті перекрито вулиці, на місце з'їжджаються швидкі та екстрені служби".

03:29. Місцевий мер стверджує, що один БПЛА "влучив у недобудову" в Москва-Сіті, а другий "впав у Можайському районі" області.

Фізична шкода, як видно по відео з Москва-Сіті в ролику нижче, невелика, точно менша, ніж збитки від тимчасово зачинених аеропортів:

Новина доповнюється...

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавибухмосквабезпілотникБПЛАдронпподрон-камікадземосква-сіті
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 