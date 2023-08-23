В аеропортах російського мегаполіса Москви вночі 23 серпня не приймають та не випускають літаки через наліт невідомих безпілотників. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про звуки "мопедів" у небі та вибухи у Москва-Сіті, які російські ЗМІ назвали "роботою протиповітряної оборони".

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Як завжди у разі виявлення "невідомих повітряних об'єктів", над столицею окупантів запроваджено план "Килим".

Про вибухи повідомили у Хімках, Довгопрудному, Красногорську, Мітіно та інших передмістях та районах Москви.

Пізніше у московських пабліках повідомили, що у діловому центрі Москва-Сіті видно дим, ймовірно, після прильоту БПЛА.

Російська влада не вмикає сирену для москвичів, попри почастішання атак на місто, щоб зайвий раз не нервувати населення і не підштовхувати його до питань "чому?" і "навіщо це все?"

03:25. Пропагандистські ресурси РФ пишуть, що "навколо Москва-Сіті перекрито вулиці, на місце з'їжджаються швидкі та екстрені служби".

03:29. Місцевий мер стверджує, що один БПЛА "влучив у недобудову" в Москва-Сіті, а другий "впав у Можайському районі" області.

Фізична шкода, як видно по відео з Москва-Сіті в ролику нижче, невелика, точно менша, ніж збитки від тимчасово зачинених аеропортів:

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