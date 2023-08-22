У Підмосков'ї знову тривожно, лунали вибухи, налетіли невідомі безпілотники — фото, відео
22.08.2023, 07:14
Наслідки нальоту БПЛА на Підмосков'я (Фото: ресурс окупантів)
У Підмосков'ї в ніч проти 22 серпня лунали вибухи, був наліт невідомих безпілотників, їх нібито "збила протиповітряна оборона". Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
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Росіяни заявляють, що два БПЛА були збиті в Часцях в Одинцовському міському окрузі та Красногорську.
У Красногорську вибуховою хвилею під час падіння були вибиті вікна у багатоповерхівці та пошкоджені автомобілі.
Також повідомлялося, що в аеропортах "Внуково" та "Домодєдово" не приймали рейси.
- Вночі 18 серпня в Москві закривали всі аеропорти через невідомі БПЛА, а в Експоцентрі вибухнув безпілотник.
- З'явилось відео моменту вибуху у центрі Москви.
- Також 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". ГУР показало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно.
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