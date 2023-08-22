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У Підмосков'ї знову тривожно, лунали вибухи, налетіли невідомі безпілотники — фото, відео

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 07:14
У Підмосков'ї знову тривожно, лунали вибухи, налетіли невідомі безпілотники — фото, відео - Фото
Наслідки нальоту БПЛА на Підмосков'я (Фото: ресурс окупантів)

У Підмосков'ї в ніч проти 22 серпня лунали вибухи, був наліт невідомих безпілотників, їх нібито "збила протиповітряна оборона". Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни заявляють, що два БПЛА були збиті в Часцях в Одинцовському міському окрузі та Красногорську.

У Красногорську вибуховою хвилею під час падіння були вибиті вікна у багатоповерхівці та пошкоджені автомобілі.

Наслідки нальоту БПЛА на Підмосков'я (Фото: ресурс окупантів)

Також повідомлялося, що в аеропортах "Внуково" та "Домодєдово" не приймали рейси.

  • Вночі 18 серпня в Москві закривали всі аеропорти через невідомі БПЛА, а в Експоцентрі вибухнув безпілотник.
  • З'явилось відео моменту вибуху у центрі Москви.
  • Також 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". ГУР показало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно.

Читайте також: Представника ГУР запитали про діяльність РДК в Росії. Сказав, що "ще почуємо"

Дмитро Гриниченко
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