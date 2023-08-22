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В Подмосковье снова тревожно, звучали взрывы, налетели неизвестные БПЛА — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 07:14
В Подмосковье снова тревожно, звучали взрывы, налетели неизвестные БПЛА — фото, видео - Фото
Последствия налета БПЛА на Подмосковье (Фото: ресурс оккупантов)

В Подмосковье в ночь на 22 августа звучали взрывы, был налет неизвестных беспилотников, их якобы "сбила противовоздушная оборона". Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Россияне заявляют, что два БПЛА были сбиты в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске. 
В Красногорске взрывной волной при падении были выбиты окна в многоэтажке и повреждены автомобили.

Последствия налета БПЛА на Подмосковье (Фото: ресурс оккупантов)
Также сообщилось, что в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" прекращали прием рейсов. 
  • Ночью 18 августа в Москве закрывали все аэропорты из-за неизвестных БПЛА, а в Экспоцентре взорвался беспилотник.
  • Появилось видео момента взрыва в центре Москвы.
  • Также 18 августа во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". ГУР показало видео с дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно.

Читайте также: Представителя ГУР спросили о деятельности РДК в России. Сказал, что "еще услышим"

Дмитрий Гриниченко
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