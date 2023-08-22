В Подмосковье в ночь на 22 августа звучали взрывы, был налет неизвестных беспилотников, их якобы "сбила противовоздушная оборона". Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне заявляют, что два БПЛА были сбиты в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске.

В Красногорске взрывной волной при падении были выбиты окна в многоэтажке и повреждены автомобили.





Также сообщилось, что в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" прекращали прием рейсов.

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