В Подмосковье снова тревожно, звучали взрывы, налетели неизвестные БПЛА — фото, видео
22.08.2023, 07:14
Последствия налета БПЛА на Подмосковье (Фото: ресурс оккупантов)
В Подмосковье в ночь на 22 августа звучали взрывы, был налет неизвестных беспилотников, их якобы "сбила противовоздушная оборона". Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Россияне заявляют, что два БПЛА были сбиты в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске.
В Красногорске взрывной волной при падении были выбиты окна в многоэтажке и повреждены автомобили.
Также сообщилось, что в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" прекращали прием рейсов.
- Ночью 18 августа в Москве закрывали все аэропорты из-за неизвестных БПЛА, а в Экспоцентре взорвался беспилотник.
- Появилось видео момента взрыва в центре Москвы.
- Также 18 августа во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". ГУР показало видео с дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно.
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