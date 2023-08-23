США не підтримують українські атаки дронами на Москву – Reuters
Представник Держдепу США на правах анонімності заявив в коментарі Reuters, що США "не заохочують та не дозволяють" Україні атакувати Росію зсередини.
Ця заява пролунала на тлі чергової атаки безпілотників на Москву в ніч проти 23 серпня. На ранок російські ресурси та Telegram-канали опублікували фото та відео наслідків – БпЛА атакували діловий центр столиці країни-агресорки "Москва-сіті".
Також про звуки вибухів повідомляли у Хімках, Довгопрудному, Красногорську, Мітіно та інших передмістях та районах Москви.
За словами співрозмовника Reuters, Україна має сама вирішувати, як їй захищатися від російського вторгнення, проте США не підтримують атаки безпілотниками, які дедалі частіше почали відбуватися на території Росії.
- ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: "Складна ціль, ми Shahed теж збиваємо не завжди".
- 9 серпня 2023 року на території Загірського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео.
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