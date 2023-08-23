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США не підтримують українські атаки дронами на Москву – Reuters

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 06:32
США не підтримують українські атаки дронами на Москву – Reuters - Фото
Наслідки атаки дрону на Москва-сіті (Фото: ресурс пропагандистів)

Представник Держдепу США на правах анонімності заявив в коментарі Reuters, що США "не заохочують та не дозволяють" Україні атакувати Росію зсередини.

Ця заява пролунала на тлі чергової атаки безпілотників на Москву в ніч проти 23 серпня. На ранок російські ресурси та Telegram-канали опублікували фото та відео наслідків – БпЛА атакували діловий центр столиці країни-агресорки "Москва-сіті".

Також про звуки вибухів повідомляли у Хімках, Довгопрудному, Красногорську, Мітіно та інших передмістях та районах Москви.

За словами співрозмовника Reuters, Україна має сама вирішувати, як їй захищатися від російського вторгнення, проте США не підтримують атаки безпілотниками, які дедалі частіше почали відбуватися на території Росії.

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Мілана Головань
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