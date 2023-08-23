"Украинский Shahed". Вице-премьер обещает: Дронов "Бобер" будет больше, они размножаются

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что украинских дронов-камикадзе "Бобер", которыми часто атакуют Москву, будет становится больше. Об этом он сообщил в передаче на канале Pressing.

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По его словам, Украина имеет и развивает собственные производства беспилотников в разных местах.

"Бобров" будет становиться все больше и больше, он нормально размножается", — сказал Федоров.

Автор канала перед этим задал вопрос, когда Силы обороны получат "украинский Shahed".

Федоров также заявил, что Украина не будет выставлять напоказ производство БПЛА.

"Мы просто не показываем этого и не говорим. Успокоить общество? Победа на поле боя успокаивает больше, наши военные продвигаются, события в РФ и на оккупированных территориях об этом говорят", — сказал вице-премьер.

Дрон-камикадзе "Бобер" похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла, который медленно летит, но имеет большую дальность полета. По некоторым данным, дальность полета БПЛА составляет 1000 километров. Он якобы стоит около 4 млн грн. Дрон построен по аэродинамической схеме "утка", что обеспечивает эффективность изменения высоты для прохождения зон ПВО или смены цели без потерь подъемной силы — во время полета из-за этого создается впечатление, что он летит задом-наперед. Этот дрон был неоднократно замечен во время налетов на Москву.

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