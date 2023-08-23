"Украинский Shahed". Вице-премьер обещает: Дронов "Бобер" будет больше, они размножаются
Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что украинских дронов-камикадзе "Бобер", которыми часто атакуют Москву, будет становится больше. Об этом он сообщил в передаче на канале Pressing.
По его словам, Украина имеет и развивает собственные производства беспилотников в разных местах.
"Бобров" будет становиться все больше и больше, он нормально размножается", — сказал Федоров.
Автор канала перед этим задал вопрос, когда Силы обороны получат "украинский Shahed".
Федоров также заявил, что Украина не будет выставлять напоказ производство БПЛА.
"Мы просто не показываем этого и не говорим. Успокоить общество? Победа на поле боя успокаивает больше, наши военные продвигаются, события в РФ и на оккупированных территориях об этом говорят", — сказал вице-премьер.
- ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: "Сложная цель, мы Shahed тоже сбиваем не всегда".
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