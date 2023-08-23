UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Украинский Shahed". Вице-премьер обещает: Дронов "Бобер" будет больше, они размножаются

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 13:06
Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что украинских дронов-камикадзе "Бобер", которыми часто атакуют Москву, будет становится больше. Об этом он сообщил в передаче на канале Pressing.

По его словам, Украина имеет и развивает собственные производства беспилотников в разных местах. 

"Бобров" будет становиться все больше и больше, он нормально размножается", — сказал Федоров.

Автор канала перед этим задал вопрос, когда Силы обороны получат "украинский Shahed".

Федоров также заявил, что Украина не будет выставлять напоказ производство БПЛА. 

"Мы просто не показываем этого и не говорим. Успокоить общество? Победа на поле боя успокаивает больше, наши военные продвигаются, события в РФ и на оккупированных территориях об этом говорят", — сказал вице-премьер.

Дрон-камикадзе "Бобер" (Фото: Игорь Лаченков)

Дрон-камикадзе "Бобер" похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла, который медленно летит, но имеет большую дальность полета. По некоторым данным, дальность полета БПЛА составляет 1000 километров. Он якобы стоит около 4 млн грн. Дрон построен по аэродинамической схеме "утка", что обеспечивает эффективность изменения высоты для прохождения зон ПВО или смены цели без потерь подъемной силы — во время полета из-за этого создается впечатление, что он летит задом-наперед. Этот дрон был неоднократно замечен во время налетов на Москву. 

Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМоскваБПЛАМихаил Федоровдрон-камикадзеShahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 