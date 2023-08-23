"Український Shahed". Віцепрем'єр обіцяє: Дронів "Бобер" буде більше, вони розмножуються

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що українських дронів-камікадзе "Бобер", якими часто атакують Москву, буде більше. Про це він повідомив у передачі на каналі Pressing.

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За його словами, Україна має та розвиває власні виробництва безпілотників у різних місцях.

"Бобрів" ставатиме дедалі більше, він нормально розмножується", — сказав Федоров.

Автор каналу перед цим поставив питання, коли Сили оборони отримають "український Shahed".

Федоров також заявив, що Україна не виставлятиме напоказ виробництво БПЛА.

"Ми просто не показуємо цього і не говоримо. Заспокоїти суспільство? Перемога на полі бою заспокоює більше, наші військові просуваються, події у РФ та на окупованих територіях про це говорять", — сказав віцепрем'єр.

Дрон-камікадзе "Бобер" схожий на літак із невеликою передньою частиною основного крила, який повільно летить, але має велику дальність польоту. За деякими даними, дальність польоту БПЛА становить 1000 км. Він нібито коштує близько 4 млн грн. Дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни мети без втрат підйомної сили — під час польоту через це складається враження, що він летить задом наперед. Цей дрон неодноразово був помічений під час нальотів на Москву.

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