"Український Shahed". Віцепрем'єр обіцяє: Дронів "Бобер" буде більше, вони розмножуються
Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що українських дронів-камікадзе "Бобер", якими часто атакують Москву, буде більше. Про це він повідомив у передачі на каналі Pressing.
За його словами, Україна має та розвиває власні виробництва безпілотників у різних місцях.
"Бобрів" ставатиме дедалі більше, він нормально розмножується", — сказав Федоров.
Автор каналу перед цим поставив питання, коли Сили оборони отримають "український Shahed".
Федоров також заявив, що Україна не виставлятиме напоказ виробництво БПЛА.
"Ми просто не показуємо цього і не говоримо. Заспокоїти суспільство? Перемога на полі бою заспокоює більше, наші військові просуваються, події у РФ та на окупованих територіях про це говорять", — сказав віцепрем'єр.
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