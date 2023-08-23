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В Кабмине обещают успехи в ракетной программе, а также больше налетов дронов на Россию

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 14:40
В Кабмине обещают успехи в ракетной программе, а также больше налетов дронов на Россию - Фото
Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

В правительстве пообещали успехи в ракетной программе Украины, а также увеличение "инцидентов" с беспилотниками на территории России. Об этом сообщили вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в передаче на канале Pressing.

По словам Камышина, ракетная программа — это его ключевой приоритет на должности. 

"Успехи увидите. У России значительная часть применения — это беспилотники, не только ракеты. У нас главное — жизнь людей, а потом уже экономические вопросы, но это закрытые данные", — сказал министр.

Федорова спросили об эффективности налетов дронами на территорию РФ — он ответил, что у оккупантов много средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. 

"Когда военные бьют по логистике и другим стратегическим целям на оккупированных территориях, то это делается для нашей победы. Что касается России, то есть определенная стратегия по увеличению количества дронов, которые летят далеко, за последние полгода количество "событий" там увеличилось. Будет еще больше", — подчеркнул вице-премьер.

В июне министр обороны Алексей Резников говорил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров.

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Дмитрий Гриниченко
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