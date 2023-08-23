У Кабміні обіцяють успіхи в ракетній програмі, а також більше нальотів дронів на Росію
В уряді пообіцяли успіхи у ракетній програмі України, а також збільшення "інцидентів" із безпілотниками на території Росії. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у передачі на каналі Pressing.
За словами Камишіна, ракетна програма — це його ключовий пріоритет на посаді.
"Успіхи побачите. У Росії значна частина застосування — це безпілотники, не тільки ракети. У нас головне — життя людей, а потім уже економічні питання, але це закриті дані", — сказав міністр.
Федорова запитали про ефективність нальотів дронами на територію РФ — він відповів, що в окупантів багато засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
"Коли військові б'ють по логістиці та інших стратегічних цілях на окупованих територіях, то це робиться для нашої перемоги. Щодо Росії, то є певна стратегія щодо збільшення кількості дронів, які летять далеко, за останні пів року кількість "подій" там збільшилася. Буде ще більше", — наголосив віцепрем'єр.
У червні міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів.
- ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: "Складна ціль, ми Shahed теж збиваємо не завжди".
- 9 серпня 2023 року на території Загірського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео.
- Що вибухнуло – невідомо, але з'явилися ролики з розкиданими артилерійськими снарядами. У одного з операторів вихопили телефон.
- 20 серпня Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не повідомляється). Україні поставили умову: не застосовувати F-16 по російській території.
Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто
Коментарі