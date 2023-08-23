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У Кабміні обіцяють успіхи в ракетній програмі, а також більше нальотів дронів на Росію

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 14:40
У Кабміні обіцяють успіхи в ракетній програмі, а також більше нальотів дронів на Росію - Фото
Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

В уряді пообіцяли успіхи у ракетній програмі України, а також збільшення "інцидентів" із безпілотниками на території Росії. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у передачі на каналі Pressing.

За словами Камишіна, ракетна програма — це його ключовий пріоритет на посаді.

"Успіхи побачите. У Росії значна частина застосування — це безпілотники, не тільки ракети. У нас головне — життя людей, а потім уже економічні питання, але це закриті дані", — сказав міністр.

Федорова запитали про ефективність нальотів дронами на територію РФ — він відповів, що в окупантів багато засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

"Коли військові б'ють по логістиці та інших стратегічних цілях на окупованих територіях, то це робиться для нашої перемоги. Щодо Росії, то є певна стратегія щодо збільшення кількості дронів, які летять далеко, за останні пів року кількість "подій" там збільшилася. Буде ще більше", — наголосив віцепрем'єр.

У червні міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів.

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Дмитро Гриниченко
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