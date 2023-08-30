У Повітряних силах відповіли на скепсис у соцмережах щодо вибухів від уламків ракет

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував скепсис у соцмережах щодо того, що українські Сили протиповітряної оборони цієї ночі збили майже всі ворожі цілі, а наслідки атаки РФ були спричинені виключно падінням уламків.

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Він зазначив, що вночі Сили ППО збили всі 28 російських ракет і 15 з 16 дронів.

"На жаль, є постраждалі під час роботи ППО. Падають ракети, уламки. Уламки бувають різними – хочу наголосити, тому що теж вже в Telegram багато відео, що "який же це уламок, коли вибух". Може бути вибух від уламків. Уламок може бути різним. Уламки можуть бути від ракети, яка розірвалась в повітрі, а може бути ракета пошкоджена зенітною [ракетою ППО]. Зенітна ракета не обов’язково врізається "лоб в лоб" у ворожу крилату. Вона вибухає поруч, позбавляючи її таким чином подальшого руху", – сказав Ігнат.

У такому випадку, за його словами, бойова частина ворожої крилатої ракети вже буде падати вниз, що може спричинити відповідні наслідки.

Він також відкинув версію про те, що чергова російська атака нібито могла бути "відповіддю" РФ на нічні вибухи на території держави-агресора. Ігнат наголосив, що між цими двома подіями інтервал був буквально кілька годин, а для планування ракетної атаки цього замало – противник готував цей удар заздалегідь.

У ніч проти 30 серпня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136, ракетами з моря та крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 із 16 дронів. Українські моряки-прикордонники збили російську крилату ракету Х-101 над морем.

У Києві внаслідок відпрацювання протиповітряної оборони та падіння уламків здійнялася пожежа у двох районах столиці. Уламки ракети впали на дах торговельного центру "Рів Гош". Внаслідок російської атаки на різні райони столиці кількість постраждалих зросла до трьох, загинули дві людини.

У Житомирській області уламки збитого БПЛА частково пошкодили інфраструктурний об'єкт та залізницю.

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