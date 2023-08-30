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В Воздушных силах ответили на скепсис в соцсетях насчет взрывов от обломков ракет

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 20:19
В Воздушных силах ответили на скепсис в соцсетях насчет взрывов от обломков ракет - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал скепсис в соцсетях относительно того, что украинские Силы противовоздушной обороны этой ночью сбили почти все вражеские цели, а последствия атаки РФ были вызваны исключительно падением обломков.

Он отметил, что ночью Силы ПВО сбили все 28 российских ракет и 15 из 16 дронов.

"К сожалению, есть пострадавшие во время работы ПВО. Падают ракеты, обломки. Обломки бывают разными – хочу отметить, потому что тоже уже в Telegram много видео, что "какой же это обломок, когда взрыв". Может быть взрыв от обломков. Обломок может быть разным. Обломки могут быть от разорвавшейся в воздухе ракеты, а может быть ракета повреждена зенитной [ракетой ПВО]. Зенитная ракета не обязательно врезается "лоб в лоб" во вражескую крылатую. Она взрывается рядом, лишая ее таким образом дальнейшего движения", – сказал Игнат.

В таком случае, по его словам, боевая часть вражеской крылатой ракеты уже будет падать вниз, что может повлечь за собой соответствующие последствия.

Он также отверг версию о том, что очередная российская атака якобы могла быть "ответом" РФ на ночные взрывы на территории государства-агрессора. Игнат подчеркнул, что между этими двумя событиями интервал был буквально несколько часов, а для планирования ракетной атаки этого мало – противник готовил этот удар заранее.

  • В ночь на 30 августа РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136, ракетами с моря и крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что были сбиты все 28 крылатых ракет врага и 15 из 16 дронов. Украиские моряки-пограничники сбили российскую крылатую ракету Х-101 над морем.
  • В Киеве в результате отработки противовоздушной обороны и падения обломков начался пожар в двух районах столицы. Обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Рив Гош". В результате российской атаки на разные районы столицы количество пострадавших возросло до трех, погибли два человека.
  • В Житомирской области обломки сбитого БПЛА частично повредили инфраструктурный объект и железную дорогу.

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Оксана Житнюк
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