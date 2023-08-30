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Россияне атаковали Житомирскую область дронами. Есть повреждения инфраструктуры и ж/д

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 08:12
Россияне атаковали Житомирскую область дронами. Есть повреждения инфраструктуры и ж/д - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Житомирскую область в ночь на 30 августа. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, был атакован один из объектов инфраструктуры региона.

Силы противовоздушной обороны сбили часть целей, обломки сбитого БПЛА частично повредили инфраструктурный объект и железную дорогу. 

Возникли пожары, которые потушили спасатели, работают правоохранители. 

Жертв и пострадавших нет. 

Читайте также: Россия ударила ракетами с Ту-95 по Киеву, по Одессе – "Калибрами". Аквадрон-атака в Крыму 

Дмитрий Гриниченко
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войнажитомирская областьдрон-камикадзеВиталий БунечкоShahed-136
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