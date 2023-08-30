Россияне атаковали Житомирскую область дронами. Есть повреждения инфраструктуры и ж/д
30.08.2023, 08:12
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Житомирскую область в ночь на 30 августа. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
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По его словам, был атакован один из объектов инфраструктуры региона.
Силы противовоздушной обороны сбили часть целей, обломки сбитого БПЛА частично повредили инфраструктурный объект и железную дорогу.
Возникли пожары, которые потушили спасатели, работают правоохранители.
Жертв и пострадавших нет.
- В первые часы 27 августа 2023 года российские Ту-95МС в очередной раз ударили по Украине ракетами.
- Курск в ту ночь тоже не спал: там были атакованы четыре Су-30 и один МиГ-29.
- 29 августа в ГУР сообщили, что украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.
- С 29 на 30 августа произошла самая разрушительная атака на тылы России: горят самолеты на аэродроме в Пскове, прилет по в/ч и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах.
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