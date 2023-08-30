RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни атакували Житомирську область дронами. Є пошкодження інфраструктури та залізниці

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 08:12
Росіяни атакували Житомирську область дронами. Є пошкодження інфраструктури та залізниці - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Житомирську область у ніч проти 30 серпня. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, було атаковано один із об'єктів інфраструктури регіону.

Сили протиповітряної оборони збили частину цілей, уламки збитого БПЛА частково пошкодили інфраструктурний об'єкт та залізницю.

Виникли пожежі, які загасили рятувальники, працюють правоохоронці.

Жертв та постраждалих немає.

Читайте також: Росія вдарила ракетами з Ту-95 по Києву, по Одесі – Калібрами, були "шахеди". Аквадрон-атака у Криму

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнажитомирська областьдрон-камікадзеВіталій БунечкоShahed-136
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 