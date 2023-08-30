Росіяни атакували Житомирську область дронами. Є пошкодження інфраструктури та залізниці

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Житомирську область у ніч проти 30 серпня. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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За його словами, було атаковано один із об'єктів інфраструктури регіону.

Сили протиповітряної оборони збили частину цілей, уламки збитого БПЛА частково пошкодили інфраструктурний об'єкт та залізницю.

Виникли пожежі, які загасили рятувальники, працюють правоохоронці.

Жертв та постраждалих немає.

У перші години 27 серпня 2023 року російські Ту-95МС вкотре вдарили по Україні ракетами.

Курськ тієї ночі теж не спав: там були атаковані чотири Су-30 і один МіГ-29.

З 29 на 30 серпня відбулася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горять літаки на аеродромі в Пскові, приліт по в/ч і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях.

29 серпня в ГУР повідомили, що українська розвідка шукає у Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.

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