Россия ударила Калибрами по Одессе, дроны под Киевом и в областях. Взрывы, работает ПВО

Ночью 30 августа армия страны-оккупанта России атакует Украину дронами-камикадзе Shahed-136 (они же "Герань-2") и крылатыми ракетами "Калибр". Работу противовоздушной обороны и, возможно, прилеты слышат в разных областях. Ближе к трем ночи БПЛА долетели до Киевской области, а ракеты – до Одессы.

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В 02:40 мониторинг-канал ВСУ написал, что группа вражеских БПЛА приближается к Киеву с юга.

С 02:49 работает ПВО в Киевской области, слышно звуки взрывов.

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Россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" в Черном море по Одессе, в городе с 02:55 и далее периодически грохот – работает ПВО.

03:06. В Одессе все еще работают по ракетам противника.

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С 29 на 30 августа 2023 года произошла самая разрушительная атака на тылы России: горят самолеты на аэродроме в Пскове, прилет по в/ч и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах.

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