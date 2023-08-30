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Россия ударила Калибрами по Одессе, дроны под Киевом и в областях. Взрывы, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 03:00
Россия ударила Калибрами по Одессе, дроны под Киевом и в областях. Взрывы, работает ПВО - Фото
Охотники за иранско-российскими ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

Ночью 30 августа армия страны-оккупанта России атакует Украину дронами-камикадзе Shahed-136 (они же "Герань-2") и крылатыми ракетами "Калибр". Работу противовоздушной обороны и, возможно, прилеты слышат в разных областях. Ближе к трем ночи БПЛА долетели до Киевской области, а ракеты – до Одессы.

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В 02:40 мониторинг-канал ВСУ написал, что группа вражеских БПЛА приближается к Киеву с юга.

С 02:49 работает ПВО в Киевской области, слышно звуки взрывов.

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Россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" в Черном море по Одессе, в городе с 02:55 и далее периодически грохот – работает ПВО.

03:06. В Одессе все еще работают по ракетам противника.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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