Украинский боксер Александр Усик уверенно победил обязательного претендента Дэниела Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Фаворит деклассировал британца и забил его до нокаута в 9-м раунде, хотя и упал в 5-м раунде от спорного удара "на грани", чуть ниже пояса.

Поединок состоялся во Вроцлаве, Польша. Это была защита звания чемпиона по линии WBA, где Дюбуа значился обязательным претендентом.

Перед выходом бойцов на ринг к участникам боя, украинцам, жителям Вроцлава, Польши и мира в заранее записанном ролике обратился президент Владимир Зеленский.

В 1-м раунде было противостояние джебов: украинский левша был точнее. Обычно агрессивный Дюбуа не шел вперед, а пытался вытянуть соперника на себя.

Британец ударил Усика по бедру во 2-м, но после этого дважды пропустил два левых прямых в голову: британца немного повело. Украинский контрпанчер явно взял этот раунд, хотя Дэниел незадолго до гонга мощно пробил в подмышку апперкотом.

Усик продолжал переигрывать претендента на классе и подвижности в 3-м раунде, хотя тот и удивил более продуманным боксом, чем обычно. Пока что Дюбуа совершал тут же ошибку, что и Джошуа до него: пробовал перебоксировать более высококлассного боксера.

4-ю трехминутку британец начал агрессивнее, но вскоре перешел к той же тактике, с которой начал – отдал инициативу юркому Усику и сосредоточился на том, чтобы ловить его на ошибках. Мало что получалось, но массивный Дэниел, обладатель мощного удара, оставался опасным каждую секунду. Пока что Усик деклассирует противника.

В начале 5-го раунда Дюбуа мощно ударил, казалось, ниже пояса: Александр упал и около минуты сидел у канатов на настиле ринга, пытаясь восстановиться. Украинец взял все положенные минуты на восстановление.

Повтор показал, что удар был в пояс, практически на грани фола. Не стало бы сенсацией, если бы рефери засчитал Дюбуа победу нокаутом.

После возобновления боя Дюбуа наседал, но не смог "додавить" визави. Под конец раунда Усика даже погонял противника по рингу.

Британец агрессивно начал 6-й раунд, но снова вскоре снизил обороты, после чего Усик перехватил инициативу. В середине раунда Дюбуа, поняв, что сопернику не нравятся удары в туловище, дважды туда пробивал, резко снижая активность Александра. Остаток раунда претендент смотрелся уверенно.

7-й раунд. В середине раунда Дэниел навредил Усику ударом в живот. Александр уже не такой подвижный, но сумел вернуть долг противнику несколькими затяжными и результативными атаками по голове. Под конец раунда уже Дюбуа выглядел потрясенным.

С началом 8-го раунда вперед пошел Усик, но Дюбуа не дал себя теснить. Несколько успешных комбинаций от чемпиона в "спокойной" раунде. Александр выглядит несколько уставшим, отсюда и ухудшение работы ног. В конце Усик пошел наседать и почти одновременно с гонгом сумел сбить соперника в нокдаун серией ударов.

9-й раунд британец начал с удара ниже пояса. Повезло, что не сильный удар. Усик почти сходу поквитался, пробив несколько точных кроссов в голову. Дюбуа пропускает почти все джебы, но огрызается все еще опасно. Второй нокдаун в середине раунде после джеба! Нет, нокаут! Усик КО 9.

Послужной список 36-летнего Усика в профессиональном боксе улучшился до 21 победы (из них 14 досрочных) без поражений. Дюбуа остался с такими показателями: 19 побед (18 досрочных) и два поражения.

Последним из четырех главных титулов в мировом боксе (WBC) пока еще владеет британец Тайсон Фьюри.

В конце октября он проведет бой против дебютанта профибокса, звезды UFC Фрэнсиса Нганну, после чего следует ожидать новой попытки команд британца и украинца договориться об объединительном поединке чемпионов, в котором определится единоличный лидер супертяжелого веса.

В конце 2022 года и начале 2023-го стороны уже пытались заключить сделку, но многочисленные требования и условия Фьюри вынудили Усика временно отказаться от идеи боя за статус "абсолюта".

Новой попытке договориться в паре Усик – Фьюри могут воспрепятствовать еще два "обязательных" претендента украинца по другим версиям — IBF и WBO, 31-летний хорват Филип Хргович (16-0, 13 KO) и 40-летний китаец Чжан Чжилеи (25-1-1, 20 KO) соответственно.

Усик обязан дать им бой в определенные правилами организаций сроки, однако стороны могут договориться об "отступных" деньгах, которые чемпион заплатит претенденту, чтобы тот повременил с боем, пока чемпион проводит объединительный поединок.

Следующий в очереди на встречу с Усиком — китайский гигант Чжилеи.

